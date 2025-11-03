स्पोर्ट्स डेस्कः महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 5 विकेट से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्वकप अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी हीरो रहीं शेफाली वर्मा, जिन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख पलट दिया और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब जीता। वहीं, पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए दीप्ती शर्मा को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया।

शेफाली का दमदार प्रदर्शन – बल्ले और गेंद दोनों से कमाल

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बनाए। इस स्कोर तक पहुंचाने में शेफाली की 78 गेंदों पर 87 रन की पारी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए और जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब रन बनाए।

सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, शेफाली ने गेंदबाजी में भी अपनी छाप छोड़ी। कप्तान हरमनप्रीत ने जब मुश्किल समय में उन्हें गेंद थमाई, तो उन्होंने भरोसे को सही साबित करते हुए 7 ओवर में 36 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए।

फाइनल में इतिहास रचा – ऐसी उपलब्धि पाने वाली पहली भारतीय

शेफाली वर्मा वर्ल्ड कप फाइनल में 50 से ज्यादा रन और 2 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं। दुनियाभर में यह कारनामा करने वाली वह सिर्फ दूसरी खिलाड़ी हैं। उनसे पहले श्रीलंका के अरविंदा डी सिल्वा ने 1996 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया था।

इंजरी से अवसर तक – शेफाली की कहानी बनी प्रेरणा

सेमीफाइनल से ठीक पहले भारतीय ओपनर प्रतिका रावल चोटिल हो गई थीं, जिसके चलते टीम में शेफाली वर्मा को मौका मिला। सेमीफाइनल में भले ही शेफाली कुछ खास नहीं कर पाईं, लेकिन फाइनल में उन्होंने पूरी कसर निकाल दी। उनका प्रदर्शन न सिर्फ मैच का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि इसने दिखाया कि भारत के पास आने वाले सालों में कितनी प्रतिभाशाली महिला क्रिकेटर हैं।