शंघाई: मोनाको के उभरते टेनिस स्टार वालेंटिन वाचरो ने शंघाई मास्टर्स सेमीफाइनल में प्रवेश के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि नोवाक जोकोविच के खिलाफ खेलना उनके करियर का विशेष पल है। 26 वर्षीय वाचरो ने दुनिया के नंबर 11 खिलाड़ी होल्गर रूने को हराकर पहली बार मास्टर्स सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

शंघाई में सपना साकार

वाचरो, जिन्होंने पिछले जून में करियर-हाई रैंकिंग नंबर 110 हासिल की थी और वर्तमान में नंबर 204 पर हैं, क्वालिफाइंग के जरिए मुख्य ड्रॉ में पहुंचे। उन्होंने दो क्वालिफाइंग मुकाबले जीतकर शंघाई मास्टर्स में अपना पहला मुख्य ड्रॉ दर्ज किया।

महान खिलाड़ी से मुकाबला करने का मौका

वाचरो ने कहा, "मैंने अपना प्रोफेशनल करियर 2022 में शुरू किया। इसलिए मैंने रोजर को नहीं खेला और राफा के साथ भी शायद एक टूर्नामेंट खेला। नोवाक से खेलना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह मौका मेरी मेहनत का परिणाम है।"

ITF और चैलेंजर सर्किट से बड़े मंच तक

इससे पहले वाचरो का करियर मुख्यतः ITF और चैलेंजर सर्किट तक सीमित था। शंघाई सेमीफाइनल में प्रवेश उनके करियर में बड़ा छलांग है। इस प्रदर्शन से वह ATP रैंकिंग में 100 से अधिक स्थान की छलांग लगाकर पहली बार टॉप-100 में प्रवेश करने वाले हैं।

सेमीफाइनल में बड़ी चुनौती

जोकोविच के खिलाफ सेमीफाइनल वाचरो के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यदि वे जीतते हैं, तो मास्टर्स चैंपियन बनने से केवल एक कदम दूर होंगे – एक अद्वितीय उपलब्धि।