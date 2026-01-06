एडिलेड : नोवाक जोकोविच ने अगले हफ्ते होने वाले एडिलेड इंटरनेशनल से अपना नाम वापस ले लिया है उन्होंने फिटनेस की चिंताओं का हवाला दिया है क्योंकि वह ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी जारी रखे हुए हैं। एडिलेड में फैंस को संबोधित एक इंस्टाग्राम स्टोरी में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने कहा कि वह ATP 250 इवेंट में शारीरिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, और इस फैसले को "व्यक्तिगत रूप से बहुत निराशाजनक" बताया।

जोकोविच ने कहा कि एडिलेड उनके लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले वहां खिताब जीता था और कहा कि शहर में वापस आकर "सच में घर पर खेलने जैसा महसूस हुआ"। हालांकि सर्बियाई खिलाड़ी ने कहा कि उनकी तत्काल प्राथमिकता सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम के लिए तैयार होना है।

उन्होंने कहा, 'मेरा ध्यान अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी पर है और मैं जल्द ही मेलबर्न पहुंचने और ऑस्ट्रेलिया में सभी टेनिस फैंस से मिलने का इंतजार कर रहा हूं।' 38 वर्षीय खिलाड़ी ने 12 जनवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का इस्तेमाल मेलबर्न पार्क में सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम की तैयारी के तौर पर करने का इरादा किया था, जहां उनका लक्ष्य रिकॉर्ड 11वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और अपना 25वां मेजर चैंपियनशिप जीतना है।