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स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन के बीच हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने टीम पर हो रही आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने माना कि मौजूदा हालात में आलोचना जायज है और टीम को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

“आलोचना सही है, हमें आगे बढ़ना होगा”

फ्लेमिंग ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'देखिए, यह एक अच्छा संकेत है कि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं और टीम पूरी तरह से स्थिति से वाकिफ हैं और आलोचना भी सही है। हमें बस और मेहनत करनी है और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना है।'

टीम संयोजन पर दिया जोर

फ्लेमिंग ने कहा कि टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। उनका मानना है कि अगर टीम छोटी-छोटी गलतियों को सुधार ले, तो करीबी हार को जीत में बदला जा सकता है।

मुश्किल शुरुआत से जूझ रही CSK

IPL 2026 में CSK की शुरुआत बेहद खराब रही है। गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनका आत्मविश्वास प्रभावित हुआ।

घर में भी नहीं मिली राहत

चेपॉक में वापसी के बाद भी टीम का प्रदर्शन नहीं सुधरा। पंजाब किंग्स के खिलाफ CSK को 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी, जबकि RCB के खिलाफ भी 43 रन से हार का सामना करना पड़ा।

DC के खिलाफ अहम मुकाबला

अब चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। इस मैच में टीम वापसी की कोशिश करेगी और उम्मीद है कि डेवाल्ड ब्रेविस की प्लेइंग XI में वापसी हो सकती है।

टीम स्क्वाड

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, आयुष म्हात्रे, खलील अहमद, नाथन एलिस, गुरजपनीत सिंह, नूर अहमद, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जकारिया फाउल्क्स, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, श्रेयस गोपाल, अंशुल कंबोज।

दिल्ली कैपिटल्स (DC):

अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एंगिडी, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन, अजय जडेजा मंडल, माधव तिवारी, टी नटराजन, साहिल परख।

मैच डिटेल

CSK और DC के बीच यह मुकाबला 11 अप्रैल को शाम 7:30 बजे चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच CSK के लिए सीजन में वापसी करने का सुनहरा मौका होगा।