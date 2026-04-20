स्पोर्ट्स डेस्क: Rajasthan Royals को Kolkata Knight Riders के खिलाफ आखिरी ओवर के रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता में खेले गए इस मैच में Rinku Singh ने 34 गेंदों में नाबाद 53 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई।

अश्विन ने पराग की रणनीति पर उठाए सवाल

मैच के बाद अनुभवी स्पिनर Ravichandran Ashwin ने कप्तान Riyan Parag के फैसलों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने खासतौर पर Ravindra Jadeja का पूरा इस्तेमाल न करने को बड़ी गलती बताया।

अश्विन ने कहा, 'आपके पास वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिसने 3 ओवर में सिर्फ 9-11 रन देकर 2 विकेट लिए। ऐसे में उसे चौथा ओवर न देना समझ से परे है।'

‘माइंडसेट’ पर उठाया सवाल

अश्विन ने आगे कहा कि यह सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि कप्तान के ‘माइंडसेट’ की समस्या है। 'आपको लगा कि ऑफ स्पिनर दबाव बना सकता है, लेकिन जडेजा नहीं। यह सोच सही नहीं है। अगर आप अपने बॉलर पर भरोसा नहीं दिखाएंगे, तो लंबे समय में टीम को नुकसान होगा।' उन्होंने साफ किया कि भले ही जडेजा रन दे देते, लेकिन उन्हें मौका देना जरूरी था।

रिंकू-अनुकुल ने पलटा मैच

KKR की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन Anukul Roy और रिंकू सिंह ने शानदार साझेदारी कर मैच को पूरी तरह पलट दिया। अनुकुल ने 16 गेंदों में 29 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार बाउंड्री लगाकर टीम को जीत दिला दी।

जडेजा का शानदार स्पेल बेकार

इस मुकाबले में जडेजा ने सिर्फ 3 ओवर में 2 विकेट लेकर 8 रन दिए, लेकिन उन्हें चौथा ओवर नहीं दिया गया। यही फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और RR को हार झेलनी पड़ी।

आगे की चुनौती

यह राजस्थान की लगातार दूसरी हार रही और टीम अब पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। रियान पराग की अगुवाई वाली टीम अब अगले मुकाबले में Lucknow Super Giants से भिड़ेगी, जहां वापसी करना बेहद जरूरी होगा।