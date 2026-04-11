Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के पहले दो मैचों के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। यह फैसला नए चयन पैनल द्वारा लिया गया है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ पिछली सीरीज में खेलने वाली टीम पर ही भरोसा जताया है।

नए चयन पैनल का पहला फैसला

चार सदस्यीय चयन समिति, जिसकी अगुवाई हबीबुल बशर सुमोन कर रहे हैं, ने टीम में निरंतरता बनाए रखने पर जोर दिया। पैनल का मानना है कि खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके देना जरूरी है ताकि वे खुद को साबित कर सकें।

“निरंतरता पर हमारा विश्वास”

हबीबुल बशर ने कहा, 'हमारी नीति है कि टीम में आने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके दिए जाएं। हम निरंतरता में विश्वास रखते हैं, इसलिए इस सीरीज के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।'

खराब फॉर्म के बावजूद सैफ हसन को मौका

सलामी बल्लेबाज सैफ हसन को भी टीम में बरकरार रखा गया है, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में तीन मैचों में सिर्फ 52 रन बनाए थे। चयनकर्ताओं का मानना है कि उन्हें और मौके दिए जाने चाहिए।

“जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे”

सैफ हसन को लेकर चयनकर्ता ने कहा, 'हम उन्हें और मौके देना चाहते हैं। हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते और बार-बार टीम में बदलाव के पक्ष में नहीं हैं।'

न्यूजीलैंड दौरे का कार्यक्रम

न्यूजीलैंड टीम सोमवार को बांग्लादेश पहुंचेगी। इस दौरे में 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेले जाएंगे।

पहला और दूसरा वनडे: 17 और 20 अप्रैल, ढाका
तीसरा वनडे: 23 अप्रैल, चट्टोग्राम
T20 सीरीज: 27, 29 अप्रैल और 2 मई

बांग्लादेश टीम (स्क्वाड)

लिटन दास, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हृदोय, महिदुल इस्लाम, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), रिशाद हुसैन, तानवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, नाहिद राणा, शोरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान।