स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट पर बड़ा और विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। इस बार उन्होंने भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर को सीधे निशाने पर लेते हुए उनकी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही अफरीदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि यह दोनों दिग्गज न सिर्फ भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी हैं, बल्कि 2027 ODI वर्ल्ड कप तक टीम के लिए अत्यंत जरूरी रहेंगे। अफरीदी ने रोहित के रिकॉर्ड को तोड़ने पर भी प्रसन्नता जताई और दोनों खिलाड़ियों के महत्व को रेखांकित किया।

कोहली और रोहित भारतीय ODI टीम की असली ताकत

अफरीदी ने स्पष्ट कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दुनिया के सबसे भरोसेमंद ODI बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज में जिस तरह इन दोनों ने टीम को मजबूत शुरुआत दी, उससे साफ है कि उनकी फॉर्म और फिटनेस अभी भी उच्च स्तर पर है। अफरीदी ने कहा, “विराट और रोहित भारतीय बल्लेबाजी की बैकबोन हैं। उनके प्रदर्शन से जाहिर है कि वे 2027 वर्ल्ड कप तक आराम से खेल सकते हैं और टीम को मजबूती देते रहेंगे।”

कमजोर टीमों के खिलाफ मिल सकता है आराम

अपनी राय को और स्पष्ट करते हुए अफरीदी ने कहा कि भारत को शीर्ष टीमों और बड़े टूर्नामेंट में कोहली व रोहित जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को हमेशा प्लेइंग XI में रखना चाहिए। लेकिन अगर भारत कमज़ोर टीमों के खिलाफ खेलता है, तो रोटेशन पॉलिसी के तहत इन दिग्गजों को विश्राम दिया जा सकता है ताकि नए खिलाड़ियों को भी मौके मिलते रहें। उनके अनुसार, “बड़े मैचों में यह दोनों ही टीम की सबसे बड़ी मजबूती हैं, लेकिन छोटे मुकाबलों में भारत युवा खिलाड़ियों को आजमा सकता है।”

गौतम गंभीर की कोचिंग पर तीखी टिप्पणी

अफरीदी के बयान का सबसे बड़ा और चर्चित हिस्सा वह रहा जिसमें उन्होंने भारतीय कोच गौतम गंभीर को घेरा। दोनों खिलाड़ियों की पुरानी ऑन-फील्ड टकराव की कहानी जगजाहिर है, और इस बयान ने उस तनाव को फिर उभार दिया।

अफरीदी ने कहा, “गौतम ने कोच के रूप में शुरुआत जिस अंदाज में की, उससे लगा कि वह खुद को हमेशा सही मानते हैं। लेकिन समय ने बता दिया कि हर बार आपका फैसला सही नहीं हो सकता।” यह बयान ऐसे दौर में आया है जब गंभीर युवा खिलाड़ियों को ज्यादा एक्सपोजर देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और 2027 वर्ल्ड कप को अभी काफी दूर मान रहे हैं।

रोहित द्वारा उनका रिकॉर्ड तोड़ने पर अफरीदी की प्रतिक्रिया

अफरीदी ने रोहित शर्मा द्वारा ODI में सबसे ज्यादा छक्कों के उनके रिकॉर्ड को तोड़ने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा, “रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। और जब आपका रिकॉर्ड रोहित जैसा शानदार बल्लेबाज तोड़े, तो गर्व महसूस होता है।” रायपुर ODI में रोहित ने अपना 355वां छक्का लगाकर अफरीदी (351) को पीछे छोड़ दिया था।

रोहित की क्लासिक बल्लेबाजी को लेकर खास यादें

अफरीदी ने IPL 2008 के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वे डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे, तब ही उन्हें रोहित की प्रतिभा का अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने कहा, “रोहित के बैटिंग स्टाइल में वह क्लास शुरू से था। मुझे तभी लगा था कि यह खिलाड़ी भारत का बड़ा मैच-विनर बनेगा।”