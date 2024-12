नई दिल्ली : पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश ने महत्वपूर्ण तीसरे टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा से ओपनिंग कराने के विचार के खिलाफ भारतीय टीम प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने गाबा में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज को रोहित के मौजूदा फॉर्म और ब्रिस्बेन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए एक जोखिम भरा प्रस्ताव करार दिया गया। पर्थ में भारतीय टीम पहली पारी में 150 और एडिलेड में 180 रन पर आउट हो गई थी। हालांकि पर्थ में भारत यशस्वी जयसवाल और विराट कोहली के शतकों की बदौलत जीत गया था लेकिन एडिलेड में टीम इंडिया को 10 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।

Rohit Sharma is already short of confidence and runs. Experts urging him to open at Gabba, is foolhardy to say the least. The series is not being played in the sub-continent where he can throw his bat and get some runs. It will be lamb to the slaughter house if he opens #AUSvIND