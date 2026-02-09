कोलकाता : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-सी मुकाबले में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया। यह टी20 वर्ल्ड कप में किसी एसोसिएट टीम की रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। जॉर्ज मुन्से की तूफानी पारी और माइकल लीस्क के ऑलराउंड प्रदर्शन ने मैच का रुख पूरी तरह स्कॉटलैंड के पक्ष में मोड़ दिया।

मुन्से की आक्रामक शुरुआत, 200 के पार पहुंचा स्कॉटलैंड

टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने वाले इटली के फैसले को मुन्से ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने 54 गेंदों में 84 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 14 चौके और दो छक्के शामिल थे। माइकल जोन्स (37) के साथ पहले विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी ने मजबूत नींव रखी, जबकि ब्रैंडन मैकमुलेन और लीस्क ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़कर स्कॉटलैंड को 207/4 तक पहुंचाया।

लीस्क की घातक गेंदबाजी, इटली 134 पर ढेर

208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली की शुरुआत खराब रही और टीम दबाव में आ गई। माइकल लीस्क ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 17 रन देकर चार विकेट झटके। मार्क वाट ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दो विकेट लिए, जिससे इटली की टीम 16.4 ओवर में 134 रन पर सिमट गई।

मानेंती बंधुओं की कोशिश नाकाफी

इटली की ओर से बेन मानेंती (52) और हैरी मानेंती (37) ने चौथे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी कर संघर्ष दिखाया। हैरी मानेंती ने टी20 वर्ल्ड कप में इटली की ओर से पहला अर्धशतक भी जड़ा, लेकिन स्कॉटलैंड के गेंदबाजों के सामने यह प्रयास जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रहा।

रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई जीत

इस जीत के साथ स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीमों की सबसे बड़ी जीतों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले नेपाल ने 2014 में हांगकांग को 80 रन से हराया था। कोलकाता में मिली यह 73 रन की जीत स्कॉटलैंड के लिए न सिर्फ टूर्नामेंट की पहली जीत रही, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी नई उड़ान दे गई।

एसोसिएट टीमों की सबसे बड़ी जीत (रनों से)

80 रन – नेपाल बनाम हांगकांग, 2014

73 रन – स्कॉटलैंड बनाम इटली, 2026

59 रन – अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, 2016

55 रन – नामीबिया बनाम श्रीलंका, 2022

