स्पोर्ट्स डेस्क : ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्कॉटलैंड क्रिकेट ने अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। ICC के निमंत्रण के बाद स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश की जगह टूर्नामेंट में प्रवेश किया है, जो उनका सातवां T20 वर्ल्ड कप होगा।

रिची बेरिंगटन करेंगे टीम की कप्तानी

स्कॉटलैंड की कमान एक बार फिर रिची बेरिंगटन को सौंपी गई है। टीम में 2024 T20 वर्ल्ड कप (वेस्टइंडीज और USA) का हिस्सा रहे 11 खिलाड़ी शामिल हैं। यह चयन नए मेंस हेड कोच ओवेन डॉकिन्स का पहला बड़ा फैसला है, जिनकी नियुक्ति पिछले महीने ही हुई थी।

नए चेहरों को मिला मौका

ज़ैनुल्लाह एहसान इस टीम में शामिल होने वाले इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में बुलाया गया है। अफगानिस्तान में जन्मे यह तेज़ गेंदबाज़ हाल ही में स्कॉटलैंड के लिए खेलने के योग्य बने हैं। इसके अलावा टॉम ब्रूस, फिनले मैक्रीथ और ओलिवर डेविडसन पहली बार वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, जो पिछले एक साल में T20 और वनडे टीमों का हिस्सा रहे हैं।

ICC ने बांग्लादेश को क्यों हटाया?

ICC ने शनिवार को आधिकारिक रूप से घोषणा की कि बांग्लादेश अब T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं होगा। दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तय शेड्यूल के अनुसार भारत में खेलने से इनकार कर दिया था और अपने मैचों को श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी।

ICC ने स्पष्ट किया कि भारत में बांग्लादेश टीम को लेकर कोई विश्वसनीय सुरक्षा खतरा नहीं पाया गया। आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा आकलन के बाद BCB की मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद स्कॉटलैंड को उनकी जगह शामिल किया गया।

ग्रुप C में शामिल हुआ स्कॉटलैंड

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उनके साथ इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली शामिल हैं।

सीमित समय में टीम चयन की चुनौती

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने बयान में कहा कि टीम का चयन वीज़ा मंजूरी के अधीन है। 'टूर्नामेंट में शामिल होने की सूचना कम समय में मिलने और सीमित समयसीमा को देखते हुए दो ट्रैवलिंग रिज़र्व और तीन नॉन-ट्रैवलिंग रिज़र्व भी चुने गए हैं।'

स्कॉटलैंड की टीम (T20 वर्ल्ड कप 2026)

रिची बेरिंगटन, टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह एहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मंसी, सफ़यान शरीफ, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील

ट्रैवलिंग रिज़र्व: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस

नॉन-ट्रैवलिंग रिज़र्व: मैकेंज़ी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर.