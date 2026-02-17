Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का 33वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।  

प्लेइंग XI

स्कॉटलैंड : जॉर्ज मुनसे, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वॉट, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड व्हील, ब्रैड करी 

नेपाल : कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, संदीप जोरा, गुलसन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने