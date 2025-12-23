इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अंडर-19 टीम के मौजूदा मेंटर सरफराज अहमद ने कहा है कि उन्होंने अपने खिलाड़यिों से भारत पर एशिया कप की जीत का जश्न सम्मान और खेल भावना के साथ मनाने और वैसा व्यवहार न करने का आग्रह किया जैसा उनके विरोधियों ने किया था।

सरफराज फाइनल के एक वायरल वीडियो के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्हें अपने खिलाड़यिों से यह कहते हुए सुना गया कि अगर भारत के खिलाड़ी हद पार भी करें तो भी वे बदतमीजी न करें। फाइनल के दौरान दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए, जैसा कि मई में दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के बाद से सभी स्तरों पर दोनों टीमों के बीच आम बात हो गई है। वैभव सूर्यवंशी एक गरमागरम ऑन-फील्ड पल में शामिल थे, जब अली रजा द्वारा आउट होने के बाद, उन्होंने मैदान से बाहर जाते समय अपने जूते की ओर इशारा किया। सरफराज ने अपने जवाब में उस घटना का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, 'मैंने उन भारतीय टीमों के खिलाफ खेला है जो क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पर लेती थीं (और कुछ नहीं)। मैंने बाहर से देखा कि खेल के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और उनके एक खिलाड़ी ने ऐसा इशारा किया जो आप सभी ने स्क्रीन पर देखा। मुझे लगता है कि वह अनुचित था। अगर आपको कोई दिक्कत है... हमने बहुत क्रिकेट खेला है और अगर मैदान पर कुछ कहा जाता है तो आप जवाब दे सकते हैं... लेकिन वह एक अनुचित जवाब था। जहां तक वीडियो की बात है, मैंने बस अपने खिलाड़यिों से कहा कि हमें जश्न मनाना चाहिए लेकिन मर्यादा के साथ। वे जो कर रहे हैं, हमें वह नहीं करना चाहिए। हमें खेल भावना दिखानी चाहिए। हमें शांत रहना चाहिए और अपनी टीम का साथ देना चाहिए और उन्हें वही करने देना चाहिए जो वे कर रहे हैं।'

पाकिस्तान ने दुबई में फाइनल 191 रनों से जीता और लौटने के बाद से उनका जोरदार स्वागत हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिन्होंने टीम के हर खिलाड़ी के लिए एक करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की। ओपनर समीर मिन्हास फाइनल के साथ-साथ टूर्नामेंट के भी प्लेयर रहे - उन्होंने 113 गेंदों में 172 रन बनाए और पाकिस्तान ने 347 रन बनाए। फिर रज़ा ने 4-42 विकेट लिए और भारत 156 रनों पर ऑल आउट हो गया। कप्तान फरहान यूसुफ ने टीम मैनेजमेंट द्वारा जीत के लिए बनाए गए माहौल की तारीफ की।

उन्होंने कहा, 'मैनेजमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमसे निडर क्रिकेट खेलने को कहा। उन्होंने हर एक खिलाड़ी से बात की और कहा, बस अपना नेचुरल गेम खेलो, किसी भी चीज से डरो मत, हम तुम्हारा साथ देंगे। मैनेजमेंट ने एक बड़ी बात यह कही कि वे किसी भी हार की ज़म्मिेदारी लेंगे लेकिन जीत का श्रेय लड़कों को मिलेगा।'

सरफराज युवा सेटअप से अनजान नहीं हैं, क्योंकि वह खुद अंडर-19 के रास्ते से आए हैं और, मशहूर तौर पर, 2006 में पाकिस्तान को अंडर-19 वल्डर् कप का खिताब दिलाया था। वह घरेलू स्तर पर मेंटरिंग कर रहे थे और इस महीने की शुरुआत में उन्हें अंडर-19 टीम में नियुक्त किया गया था।

उन्होंने कहा, 'टीम में बहुत पोटेंशियल था, जब मैं मुल्तान में कैंप में शामिल हुआ तो यह साफ था कि कोचिंग स्टाफ ने लड़कों के साथ पहले ही बहुत मेहनत की थी। जिस तरह से मैनेजमेंट ने उनका साथ दिया और जिस तरह से बच्चों ने जवाब दिया, मैंने उनसे कहा, अपनी पोटेंशियल को पूरा करने की कोशिश करो, और किसी भी चीज को लेकर नर्वस मत हो। हमने उन्हें यह कॉन्फिडेंस दिया कि तुम ही वे लोग हो जो अगले 15-20 सालों तक पाकिस्तान के लिए खेलने वाले हो। अपना नेचुरल गेम खेलो और ऐसा गेम खेलो जिसे तुम अपनी बाकी जिदंगी याद रखोगे।'