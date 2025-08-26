चेन्नई : सरफराज खान की 111 रन की आक्रामक पारी की बदौलत मुंबई ने अखिल भारतीय बुची बाबू आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को यहां हरियाणा के खिलाफ विषम परिस्थितियों से उबरते हुए 9 विकेट पर 346 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने एक समय 84 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद सरफराज ने 112 गेंद में नौ चौकों और पांच छक्कों से आक्रामक शतकीय पारी खेलकर अपनी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

इसी प्रतियोगिता में TNCA एकादश के खिलाफ 138 रन की पारी खेलने वाले सरफराज ने छक्के की मदद से 99 गेंद में शतक पूरा किया। मुंबई को सलामी बल्लेबाजों दिव्यांश सक्सेना (46) और मुशीर खान (30) ने 69 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई थी लेकिन इसके बाद टीम ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के अलावा प्रग्नेश कंपिलेवार (03) और सूर्यांश शेडगे (01) के विकेट भी जल्दी-जल्दी गंवाए और उसका स्कोर चार विकेट पर 84 रन हो गया।

सरफराज ने इसके बाद पारी को संभाला। तनुष कोटियान (48) और शम्स मुलानी (नाबाद 50) ने भी उपयोगी पारियां खेली। इस बीच रुतुराज गायकवाड़ (133 रन, 144 गेंद, 10 चौके, चार छक्के) और अर्शिन कुलकर्णी (146 रन, 190 गेंद, 16 चौके और एक छक्का) के शतक की बदौलत महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 440 रन बनाए। हिमाचल की तरफ से प्रिंस ठाकुर ने 144 रन देकर 7 विकेट चटकाए। छत्तीसगढ़ ने शशांक तिवारी के 54 रन पर पांच विकेट की बदौलत TNCA अध्यक्ष एकादश को 266 रन पर समेटने के बाद बिना विकेट खोए चार रन बनाए।

