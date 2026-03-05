सपोर्ट्स डेस्क : क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंडुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और उनकी मंगेतर सानिया चंडोक की शादी की एक अंदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। 5 मार्च को आयोजित इस खास समारोह की तस्वीर में परिवार और करीबी दोस्तों के साथ दूल्हा-दुल्हन बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर ने फैंस को तेंदुलकर परिवार के निजी और भावुक पलों की झलक दी है।

पारंपरिक सजावट के बीच नजर आए दूल्हा-दुल्हन

वायरल तस्वीर में अर्जुन और सानिया अपने करीबी परिवार और दोस्तों के साथ एक खूबसूरती से सजाए गए मंच के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। बैकग्राउंड में पारंपरिक भारतीय अंदाज में सजावट की गई थी, जिसमें फूलों की झालरें, घंटियां और गुलाबी रंग के फूलों की सजावट शामिल थी। इस सजावट ने पूरे समारोह को बेहद गर्मजोशी और उत्सव जैसा माहौल दिया।

दूल्हा-दुल्हन के पारंपरिक लुक की चर्चा

शादी के मौके पर अर्जुन तेंदुलकर लाल रंग की कढ़ाईदार शेरवानी और फूलों की माला में बेहद आकर्षक नजर आए। वहीं सानिया चांधोक ने गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिस पर सुनहरे रंग की बारीक कढ़ाई की गई थी। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी और वे अपने परिवार के साथ नए जीवन की शुरुआत का जश्न मनाते नजर आए।

परिवार के साथ भावुक पल

इस खास मौके पर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी Anjali Tendulkar भी मौजूद थे और वे नवविवाहित जोड़े के साथ गर्व से खड़े नजर आए। इसके अलावा अर्जुन की बहन Sara Tendulkar भी समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने हल्के पेस्टल रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था और परिवार के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट करती दिखाई दीं।

क्रिकेट जगत से भी पहुंचे मेहमान

शादी समारोह में कई क्रिकेट हस्तियां भी शामिल हुईं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी पत्नी प्रियंका रैना के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। दोनों ने सोशल मीडिया पर अर्जुन और सानिया को शादी की बधाई देते हुए एक तस्वीर साझा की और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की। उनकी पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में ढेरों शुभकामनाएं दीं।

शानदार अंदाज में किया गया समारोह का आयोजन

इस भव्य शादी समारोह का आयोजन “Eternity by Trinity” नाम की इवेंट कंपनी द्वारा किया गया था। समारोह में सचिन तेंदुलकर के कई पुराने साथी खिलाड़ी और करीबी दोस्त भी शामिल होने के लिए पहुंचे। शादी में क्रिकेट जगत की कई मशहूर हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।

निजी जिंदगी को रखते हैं लाइमलाइट से दूर

अर्जुन तेंदुलकर फिलहाल घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहते हैं। हालांकि वे अपनी निजी जिंदगी को आमतौर पर मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। यही वजह है कि उनकी शादी को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

फैंस दे रहे हैं नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं

शादी की इनसाइड तस्वीरें सामने आने के बाद यह समारोह क्रिकेट जगत की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गया है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चांधोक को नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।



