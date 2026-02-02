स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले संजू सैमसन की टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में जगह खतरे में दिख रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम वॉर्म-अप सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद चयन को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी बीच संजू की पत्नी चारुलता रमेश की एक भावुक और रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है, जो इस अहम मोड़ पर बढ़ते मानसिक दबाव की ओर इशारा करती है।

न्यूजीलैंड सीरीज से फिर खुला विकेटकीपर का सवाल

भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20I सीरीज का मकसद वर्ल्ड कप से पहले संयोजन तय करना था, लेकिन इसने विकेटकीपर-बल्लेबाज की बहस को और गहरा कर दिया। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले चयनकर्ताओं के सामने अब मुश्किल फैसला है।

संजू सैमसन के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

सैमसन अहम मौके पर प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों में वह कुल 46 रन ही बना सके। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उनके खाते में सिर्फ 37 रन आए थे।

मुख्य आंकड़े:

न्यूजीलैंड के खिलाफ: 5 मैचों में 46 रन

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ: 1 मैच में 37 रन

वर्ल्ड कप से पहले कोई मैच जिताऊ पारी नहीं

टी20 फॉर्मेट में हालिया फॉर्म को तरजीह दी जाती है और सैमसन का यह खराब दौर उनके लिए सबसे गलत समय पर आया है।

ईशान किशन ने मौके को बनाया हथियार

जहां सैमसन चूके, वहीं ईशान किशन ने मौके का पूरा फायदा उठाया। तिलक वर्मा के ग्रोइन इंजरी के चलते बाहर होने के बाद किशन को मौका मिला और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया।

नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए ईशान के स्कोर रहे: 8, 76, 28 और 43 गेंदों में तूफानी 103 रन। निर्णायक मुकाबले में आया यह शतक उनकी दावेदारी को मजबूती देता है। पावरप्ले में आक्रामकता, रोल की स्पष्टता और गियर बदलने की क्षमता—ये सभी गुण टीम मैनेजमेंट की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चयन समीकरण

शुरुआत में सैमसन को पहली पसंद विकेटकीपर-बल्लेबाज माना जा रहा था और किशन बैकअप थे। लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज के बाद तस्वीर बदलती दिख रही है।

मौजूदा स्थिति:

ईशान किशन प्लेइंग XI के प्रबल दावेदार

संजू सैमसन बेंच/रिजर्व रोल में जा सकते हैं

हालिया फॉर्म और मैच इम्पैक्ट किशन के पक्ष में

भारत और श्रीलंका की पिचों पर आक्रामक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजी अहम होगी, ऐसे में मैनेजमेंट उसी खिलाड़ी पर भरोसा कर सकता है जो शुरुआत में रफ्तार तय कर सके।

पत्नी चारुलता का पोस्ट और भावनात्मक संकेत

इस बीच बढ़ती आलोचना के बीच संजू सैमसन की पत्नी चारुलता रमेश ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “When all is done & answers fade.. Just bow your head and let life be! Because sometimes have to be accepted, not explained.”

हालांकि पोस्ट में क्रिकेट या चयन का जिक्र नहीं था, लेकिन समय को देखते हुए यह पोस्ट सैमसन पर पड़े मानसिक दबाव और कठिन दौर को दर्शाती है।