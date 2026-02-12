स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और नामीबिया आमने-सामने हैं। इस मैच में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेला और खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 31 साल 93 दिन की उम्र में डेब्यू करते ही वह भारत की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए।

भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले उम्रदराज खिलाड़ी

संजू सैमसन का यह डेब्यू सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक आंकड़ों वाला मुकाम भी है। भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने के समय सबसे अधिक उम्र का रिकॉर्ड अमित मिश्रा के नाम है, जिन्होंने 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में 31 साल 117 दिन की उम्र में पहला मैच खेला था।

सैमसन अब इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। उनसे नीचे सूर्यकुमार यादव (31 साल 40 दिन, 2021 बनाम पाकिस्तान), आशीष नेहरा (31 साल 2 दिन, 2010 बनाम अफगानिस्तान) और लक्ष्मीपति बालाजी (30 साल 358 दिन, 2012 बनाम अफगानिस्तान) आते हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय टीम में टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका कई बार अनुभवी खिलाड़ियों को भी देर से मिलता है।

31 साल, 117 दिन - अमित मिश्रा बनाम पाकिस्तान, मीरपुर, 2014

31 साल, 93 दिन - संजू सैमसन बनाम नामीबिया, दिल्ली, 2026

31 साल, 40 दिन - सूर्यकुमार यादव बनाम पाकिस्तान, दुबई, 2021

31 साल, 2 दिन - आशीष नेहरा बनाम अफगानिस्तान, सेंट लूसिया, 2010

30, 358 दिन - लक्ष्मीपति बालाजी बनाम अफगानिस्तान, कोलंबो RPS, 2012



दिल्ली में मिला मौका, नामीबिया के खिलाफ एंट्री

भारत बनाम नामीबिया मुकाबले में टॉस नामीबिया ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम मैनेजमेंट ने इस मैच में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया। लंबे इंतजार के बाद बड़े मंच पर उतरने वाले सैमसन ने अपनी पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें एक चौका और तीन शानदार छक्के शामिल रहे। हालांकि पारी लंबी नहीं चली।

अनुभव और इंतजार की कहानी

संजू सैमसन लंबे समय से भारतीय सीमित ओवर टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का अवसर अब जाकर मिला। 31 साल की उम्र पार करने के बाद डेब्यू करना यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा कितनी कड़ी है। उनसे पहले सूर्यकुमार यादव और आशीष नेहरा जैसे खिलाड़ियों ने भी 30 की उम्र के बाद वर्ल्ड कप डेब्यू किया था और बाद में टीम के लिए अहम भूमिका निभाई।