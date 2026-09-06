ब्रिस्टल : आर साई किशोर (5 विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत ग्लॉस्टरशायर ने रॉथसे काउंटी चैंपियनशिप डिविजन दो मैच के बेहद रोमांचक अंत में डर्बीशायर को 213 रन से हरा दिया। सीट यूनिक स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में ग्लॉस्टरशायर के इस विदेशी खिलाड़ी ने 18 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए। 319 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही बेबस डर्बीशायर की टीम आखिरी सत्र में 39 ओवर के अंदर केवल 105 रन पर सिमट गई। एड मिडलटन ने 17 रन देकर 2 विकेट और ओली प्राइस ने 59 रन देकर 3 विकेट लिए। डर्बीशायर के सभी 10 विकेट स्पिन गेंदबाजो ने झटके। यह घरेलू टीम के लिए किस्मत में शानदार बदलाव था, क्योंकि मैच के पहले दिन उसका स्कोर पांच विकेट पर मात्र 37 रन था।

इससे पहले ग्लॉस्टरशायर ने अपनी दूसरी पारी में 210 रन और जोड़े। माइल्स हैमंड ने 118 और जेम्स ब्रेसी ने नाबाद 104 रन बनाए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 165 रन की बड़ी साझेदारी की और ग्लॉस्टरशायर ने 5 विकेट पर 359 रन बनाकर पारी घोषित की। ब्रेसी 2007 में ग्लॉस्टर के आकर्डेकन मीडो में एलेक्स गिडमैन के बाद प्रथम श्रेणी मैच में दो शतक लगाने वाले ग्लॉस्टरशायर के पहले खिलाड़ी बने। तालिका में सबसे नीचे चल रही ग्लॉस्टरशायर ने 19 अंक हासिल किए और लगातार छह हार का सिलसिला समाप्त किया। इस सीजन में उसकी दोनों जीत डर्बीशायर के खिलाफ ही आई हैं। ब्रिस्टल से डर्बीशायर को सिफऱ् चार अंक मिले और टीम को भारी निराशा के साथ लौटना पड़ा। जब ग्लॉस्टरशायर ने 3 विकेट पर 149 रन से आगे खेलना शुरू किया, तब डर्बीशायर को जल्दी विकेट लेने की ज़रूरत थी। लेकिन फील्डिंग में उससे कई गलतियां हुईं।

शोएब बशीर ने अपनी ही गेंद पर ब्रेसी का कैच छोड़ दिया, तब उनका स्कोर सिर्फ 5 रन था। वहीं मैट मॉन्टगोमरी ने वापसी का कैच हाथ से निकाल दिया और हैमंड को 77 रन पर जीवनदान मिल गया। ग्लॉस्टरशायर की चौथे विकेट की जोड़ी ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और 143 गेंदों में शतकीय साझेदारी कर मैच पर अपना दबदबा बना लिया। ब्रेसी ने 75 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं हैमंड ने जैक मॉर्ली की गेंद को फाइन लेग की ओर खेला और दो रन लेकर 182 गेंदों में इस सीजन का अपना तीसरा और करियर का आठवां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया।

डर्बीशायर ने नई गेंद ली और तेज़ गेंदबाज़ बेन एटचिसन और ब्रेट रैंडेल को दोबारा गेंदबाज़ी पर लगाया। लेकिन ब्रेसी और हैमंड ने लंच तक स्कोर को 3 विकेट पर 268 रन तक पहुंचा दिया। ग्लॉस्टरशायर को सुरक्षित स्थिति में पहुंचाने के बाद हैमंड ने माटिर्न एंडरसन की गेंद को मिडविकेट की ओर खेला, जहां मॉन्टगोमरी ने उनका कैच पकड़कर उनकी पारी ख़त्म कर दी। हैमंड ने समझदारी से डिफेंस और आक्रमण का अच्छा संतुलन बनाकर बल्लेबाजी की थी। इसके बाद ब्रेसी भी तीन अंकों तक पहुंच गए। उन्होंने 143 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से इस सीज़न का अपना पांचवां शतक पूरा किया और टीम ने पारी घोषित कर दी। इसके साथ ही वह 1919 में हैरी स्मिथ के बाद एक मैच में दो शतक लगाने वाले ग्लॉस्टरशायर के पहले विकेटकीपर भी बने।

डर्बीशायर को जीत के लिए लगभग सात रन प्रति ओवर की दर से रन बनाने थे, लेकिन उसकी कोशिश जीत से ज़्यादा मैच बचाने तक ही सीमित रही। ग्लॉस्टरशायर ने दोनों छोर से स्पिन गेंदबाज़ी शुरू की और बल्लेबाज़ के आसपास क़रीबी फ़ील्डर लगा दिए। चाय के बाद पहले ही ओवर में साई किशोर ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेकर डर्बीशायर की मुश्किलें और बढ़ा दीं। भारत के इस अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज ने पहले हैरी केम को पगबाधा किया और फिर मॉन्टगोमरी को बोल्ड कर दिया। ब्रिस्टल पवेलियन वाले छोर से गेंद को ख़ूब घुमा रहे किशोर ने कुछ ही देर बाद वेन मैडसन का कैच सेकंड स्लिप में पकड़ा दिया। उस समय डर्बीशायर का स्कोर 3 विकेट पर 32 रन था और टीम दबाव में थी।

इसके बाद हालात और खराब हो गए। मोहम्मद नईम गेंद के पास जल्दी पहुंचकर शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद नीची रही और वह प्राइस की गेंद पर पगबाधा हो गए। डर्बीशायर का स्कोर 6 विकेट पर 41 रन हो चुका था और टीम बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। तभी किशोर ने तीन गेंदों के अंदर एन्यूरिन डोनाल्ड और ब्रुक गेस्ट को बोल्ड कर दिया। इस धीमी गति के बाएं हाथ के गेंदबाज़ ने आठ ओवर पूरे होने से पहले ही पांच विकेट पूरे कर लिए। एशले डाउन रोड वाले छोर से प्राइस की जगह मिडलटन ने गेंदबाज़ी संभाली और एटचिसन का कैच प्राइस ने सेकंड स्लिप में पकड़ लिया। उस समय स्कोर 7 विकेट पर 76 रन था।

डर्बीशायर की ओर से लगातार कुछ देर तक संघर्ष करने वाले एंडरसन को मिडलटन ने आगे आने पर मजबूर किया और उनके बल्ले का किनारा लगा कैच पहली स्लिप में चला गया। वह 35 रन बनाकर आउट हुए और ग्लॉस्टरशायर जीत के क़रीब पहुंच गया। इसके बाद प्राइस ने जैक मॉर्ली को पगबाधा किया और फिर रैंडेल को भी सामने पाकर पारी का अंत कर दिया। प्राइस ने मैच में कुल 104 रन देकर 9 विकेट लिए और ग्लॉस्टरशायर के खिलाड़यिों व समर्थकों के बीच जोरदार जश्न शुरू हो गया।