सानो (जापान): भारत और जापान के बीच होने वाले ऐतिहासिक T20I मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसे लेकर उत्साह जताया है। सोमवार को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तेज बारिश के कारण भारतीय टीम का ट्रेनिंग सेशन रद्द हो गया। हालांकि, अय्यर अपनी टीम के जापान के खिलाफ पहली अंतरराष्ट्रीय T20I भिड़ंत को लेकर काफी उत्साहित नजर आए।

जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगा भारत

भारत पहली बार जापान के खिलाफ T20I मुकाबला खेलने जा रहा है। अय्यर ने कहा, 'हां, यह हमारे लिए रोमांचक और उत्साह से भरा मुकाबला होने वाला है। हम पहली बार जापान के खिलाफ खेलेंगे। मुझे परिस्थितियों और विकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एक शानदार मुकाबले का इंतजार कर रहा हूं।'

बारिश ने बिगाड़ा टीम इंडिया का अभ्यास

सानो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार को तेज बारिश के कारण भारतीय टीम का अभ्यास सत्र नहीं हो सका। इसके बावजूद भारतीय टीम ने जापानी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए वीडियो फुटेज और डिजिटल क्लिप्स का सहारा लिया है।

रील्स देखकर जापानी खिलाड़ियों पर नजर

अय्यर ने बताया कि उन्होंने जापानी खिलाड़ियों की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर देखी हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने इधर-उधर कुछ रील्स देखी हैं। लेकिन हां, हम अपनी स्टडी करेंगे, खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा जानेंगे और कल के मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी और स्टेडियम में आने वाले सभी दर्शकों को एक अच्छा और प्रतिस्पर्धी मुकाबला देखने को मिलेगा।'

दुनिया के हर देश में बढ़ रहा क्रिकेट

श्रेयस अय्यर ने गैर-पारंपरिक क्रिकेट खेलने वाले देशों में भी इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता पर बात की। उन्होंने कहा, 'मैंने इस बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन हां, अब हर देश में क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और सभी टीमें अपने-अपने तरीके से मजबूत बन रही हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि कल का मुकाबला भी काफी रोमांचक होगा।'

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड से अलग है जापान का दौरा

भारतीय टीम के लिए जापान का दौरा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे पारंपरिक विदेशी दौरों से काफी अलग अनुभव है। अय्यर ने कहा, 'हां, निश्चित रूप से यह उन दौरों से पूरी तरह अलग है, जिनके हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जाने के दौरान आदी रहे हैं। यह जापान में हमारा पहला दौरा है और यहां की संस्कृति और लोग अनुशासन के मामले में काफी अलग हैं।'

नई संस्कृति को अपनाने को तैयार अय्यर

भारतीय कप्तान ने जापान की संस्कृति और माहौल को अपनाने को लेकर भी अपनी सोच साझा की। उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा व्यक्ति हूं, जिसे नई संस्कृति को अपनाना और माहौल के हिसाब से खुद को जल्द ढालना पसंद है। इसलिए यह हमारे लिए एक नई चुनौती है और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।'

भारत-जापान की दोस्ती का भी किया जिक्र

श्रेयस अय्यर ने भारत और जापान के बीच मजबूत होते संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'हमने देखा है कि भारत और जापान के बीच दोस्ती पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुई है। इसलिए उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। उंगलियां क्रॉस हैं। हां, ‘अरिगातो’ और ‘कोनिचिवा’ जापानी भाषा के वे शब्द हैं, जिन्हें मैं जानता हूं।' यह बात अय्यर ने हंसते हुए कही।

जापान में भारतीय टीम को मिला शानदार स्वागत

जापान पहुंचने के बाद भारतीय टीम को मिले स्वागत और वहां के लोगों की मेहमाननवाजी से भी अय्यर प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा, 'यह बहुत खूबसूरत है। जब से हम यहां पहुंचे हैं, हमने लोगों को बहुत विनम्र, उदार और मददगार देखा है। घर पर भी हमें इसी तरह के लोग देखने को मिलते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, “यहां की मेहमाननवाजी शानदार है। अभी इस बारे में ज्यादा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैंने लोगों से जापान देश और टोक्यो शहर के बारे में बहुत खास बातें सुनी हैं। इसलिए मैं यहां और ज्यादा घूमने-फिरने और जानने का इंतजार कर रहा हूं।”

IPL को बताया युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच

श्रेयस अय्यर ने भारतीय क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने खास तौर पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का उदाहरण दिया, जिन्होंने IPL के जरिए तेजी से पहचान बनाई।

अय्यर ने कहा, 'भारत में सभी युवा खिलाड़ियों के लिए यह एक शानदार मंच है, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। आपने हाल ही में हमारी टीम में मौजूद एक युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को देखा है, जिसने IPL के जरिए अपनी पहचान बनाई और आगे बढ़ा।'

IPL से टीम इंडिया तक पहुंचने का रास्ता

अय्यर ने कहा कि IPL में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं और क्रिकेट जगत की नजर जल्दी पड़ती है। उन्होंने कहा, 'IPL उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत मंच है, जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा, यह भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए भी शानदार मंच है, क्योंकि जब भी आप IPL में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपकी तरफ सभी की नजरें जाती हैं और आपको बहुत जल्दी पहचान मिलती है।'

जापान के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले पर नजर

भारत और जापान के बीच होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए खास होगा। भारतीय टीम पहली बार जापान के खिलाफ T20I मैच खेलेगी। बारिश के कारण अभ्यास प्रभावित होने के बावजूद श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम मुकाबले को लेकर उत्साहित है और भारतीय कप्तान को उम्मीद है कि दर्शकों को एक प्रतिस्पर्धी मुकाबला देखने को मिलेगा।