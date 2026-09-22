तोचिगी, जापान: भारत ने जापान को सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र T20I मुकाबले में 2 रन से हरा दिया। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले को 5-5 ओवर का कर दिया गया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 4 विकेट पर 32 रन बनाए। जवाब में जापान की टीम 5 ओवर में 3 विकेट पर 30 रन ही बना सकी।

भारत की पारी की शुरुआत खराब रही

भारत की पारी शुरू होते ही जापान के गेंदबाजों ने दबाव बना दिया। अभिषेक शर्मा 1.1 ओवर में आउट हो गए। उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर चार्ली हारा-हिन्जे के खिलाफ रिवर्स रैंप जैसा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और फाइन लेग पर फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसके बाद लगातार दो झटके लगे। संजू सैमसन को इब्राहिम ताकाहाशी ने आउट किया, जबकि ईशान किशन को बेंजामिन इटो-डेविस ने पवेलियन भेज दिया।

भारत 5 ओवर में 32/4 तक पहुंचा

भारत ने लगातार विकेट गंवाए और 5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 32 रन बनाए। पांच ओवर की पारी में भारत केवल चौथे ओवर में विकेट गंवाए बिना रन बना सका। जापान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। इस स्कोर को देखते हुए जापान के लिए लक्ष्य हासिल करना संभव नजर आ रहा था।

जापान की भी खराब शुरुआत

33 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे जापान को भी शुरुआती झटका लगा। 1.3 ओवर में लाचलान यामामोटो-लेक रन आउट हो गए। उन्होंने अतिरिक्त रन लेने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री से ईशान किशन ने शानदार डायरेक्ट हिट लगाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। जापान का स्कोर 1.3 ओवर के बाद 7/1 था।

आखिरी पलों में जापान से हुई चूक

मुकाबले के अंतिम चरण में जापान के पास मैच जीतने का मौका था, लेकिन टीम दबाव में बिखर गई। भारतीय गेंदबाजों ने जरूरी समय पर विकेट निकालकर जापान को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। जापान की टीम 5 ओवर में 3 विकेट पर 30 रन ही बना सकी और भारत ने मुकाबला 2 रन से अपने नाम कर लिया।

भारत ने 2 रन से दर्ज की रोमांचक जीत

भारत ने 32/4 का स्कोर बनाने के बाद जापान को 30/3 पर रोक दिया। इस तरह टीम इंडिया ने पांच ओवर के इस रोमांचक मुकाबले में 2 रन से जीत दर्ज की। छोटे स्कोर वाले मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने बल्लेबाजों की कमी की भरपाई करते हुए आखिरी तक मुकाबले को अपने पक्ष में बनाए रखा।

जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी को दिया गया आराम

भारत ने इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आराम दिया। बुमराह चोट से वापसी के बाद टीम में लौटे थे, जबकि वैभव भी टीम की तैयारियों का हिस्सा हैं। भारत ने अपनी पूरी ताकत वाली टीम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों को शामिल किया था। अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया सीरीज में दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की थी।

एशियन गेम्स से पहले भारत की अहम तैयारी

जापान के खिलाफ यह मुकाबला भारत के लिए सिर्फ जीत तक सीमित नहीं था। टीम इंडिया का मुख्य लक्ष्य जापान की परिस्थितियों को समझना और एशियन गेम्स 2026 से पहले वहां खेलने का अनुभव हासिल करना था। पांच ओवर के इस छोटे मुकाबले में भारतीय टीम को बल्लेबाजी में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन गेंदबाजों ने आखिरी समय में 2 रन की जीत दिला दी।