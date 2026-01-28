स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि टीम इंडिया आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने खिताब का बचाव करने की पूरी काबिलियत रखती है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि टी20 जैसे छोटे फॉर्मेट में लगातार दो विश्व कप जीतना आसान नहीं होता। 7 फरवरी से भारत में शुरू होने वाले इस मेगा टूर्नामेंट में भारतीय टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

भारत की संभावनाओं पर अनिल कुंबले की राय

जियोहॉटस्टार के शो में बातचीत के दौरान अनिल कुंबले ने कहा कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम टूर्नामेंट में काफी आगे तक जाने में सक्षम है। कुंबले के अनुसार, 'वर्ल्ड कप में लगातार दो खिताब जीतना आसान नहीं होता, खासकर टी20 फॉर्मेट में। अब तक कोई भी टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाई है। ऐसे में भारत के पास इतिहास रचने का शानदार मौका है। मौजूदा फॉर्म और टीम की मजबूती को देखते हुए भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। टीम को कम से कम सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचना चाहिए, और उसके बाद सब कुछ उस दिन के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।'

भारत का T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ग्रुप A में नामीबिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ रखा गया है।

7 फरवरी: भारत vs अमेरिका

12 फरवरी: भारत vs नामीबिया

15 फरवरी: भारत vs पाकिस्तान

ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच: भारत vs नीदरलैंड्स

टी20 फॉर्मेट में भारत का शानदार रिकॉर्ड

वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम बेहतरीन लय में नजर आ रही है। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की दूसरी सबसे तेज़ फिफ्टी जड़ी।

2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने अब तक एक भी टी20 सीरीज नहीं हारी है, जिससे टीम का आत्मविश्वास चरम पर है।

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।