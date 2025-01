खेल डैस्क : साऊथ अफ्रीका की मशहूर टी20 लीग SA20 देखने के लिए स्टार क्रिकेटर एबी डिविलियर्स अपना हुलिया बदलकर क्रिकेट मुकाबले देखने पहुंचे। उन्होंने नकली दाड़ी और मूंछ लगा रही थी जिससे उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा था। उन्होंने पत्नी संग सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- मैंने वहां जाने का अपना अनुभव साझा किया। @SA20_लीग में भेष बदलकर, एक प्रशंसक के रूप में, इस सप्ताह के #360शो में। मैं कुछ क्रिकेट कोचिंग सत्र के लिए नेट्स में वापस चला गया।

I shared my experience of going to the @SA20_League, in disguise, as a fan, in this week’s #360Show.



I also stepped back into the nets for a bit of cricket coaching session.



Watch all that in this week’s episode: https://t.co/1r89foPVxC pic.twitter.com/RVVQfRuEcY