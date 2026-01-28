स्पोर्ट्स डेस्क : साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत बेहद दमदार अंदाज में की। कप्तान एडन मार्करम की नाबाद और मैच जिताऊ पारी की बदौलत प्रोटियाज ने पहला टी20 मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम किया। 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने 13 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली।

वेस्टइंडीज की ठोस शुरुआत, फिर लड़खड़ाई पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छी शुरुआत की। ओपनर्स ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स ने पहले चार ओवर में 39 रन जोड़ दिए। लेकिन इसके बाद केशव महाराज ने चार्ल्स (13) को आउट कर साउथ अफ्रीका की वापसी कराई। अगले ही ओवर में कॉर्बिन बॉश ने ब्रैंडन किंग (27) को पवेलियन भेज दिया। महज़ चार गेंदों के अंदर दोनों ओपनर्स के विकेट गिरने से वेस्टइंडीज दबाव में आ गई।

मिडिल ऑर्डर फेल, 95/5 पर सिमटी टीम

इसके बाद वेस्टइंडीज के अगले बल्लेबाज़ भी सस्ते में आउट होते चले गए। महाराज और बॉश ने अपने-अपने दूसरे विकेट झटके, जबकि जॉर्ज लिंडे ने रोस्टन चेज़ (22) को आउट किया। 12 ओवर में टीम का स्कोर 95/5 हो चुका था और बड़ा स्कोर बनाना मुश्किल नजर आने लगा।

हेटमायर-पॉवेल की साझेदारी से सम्मानजनक स्कोर

ऐसे समय में शिमरोन हेटमायर ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने 48 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हेटमायर को कप्तान रोवमैन पॉवेल का अच्छा साथ मिला और दोनों के बीच 74 रनों की अहम साझेदारी हुई।

आखिरी ओवर में जॉर्ज लिंडे ने हेटमायर और जेसन होल्डर को आउट किया, जिससे वेस्टइंडीज 20 ओवर में 173/7 तक ही पहुंच सकी। पॉवेल 29 रन बनाकर नाबाद रहे। लिंडे साउथ अफ्रीका के सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके।

मार्करम-प्रीटोरियस की तूफानी शुरुआत

174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने आक्रामक अंदाज़ अपनाया। कप्तान एडन मार्करम और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े। दोनों बल्लेबाज़ों ने बोलैंड पार्क में वेस्टइंडीज के गेंदबाज़ों की जमकर खबर ली। प्रीटोरियस अर्धशतक से चूक गए और रोस्टन चेज़ की गेंद पर 44 रन बनाकर आउट हुए।

मार्करम-रिकेल्टन ने दिलाई आसान जीत

प्रीटोरियस के आउट होने के बाद भी मार्करम ने मोर्चा संभाले रखा। कप्तान ने 86 रनों की नाबाद, शानदार पारी खेली। दूसरे छोर से रयान रिकेल्टन ने उनका बेहतरीन साथ दिया और 40 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीका ने लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

दूसरा टी20 29 जनवरी को

अब दोनों टीमें 29 जनवरी को सेंटूरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेले जाने वाले दूसरे टी20 में आमने-सामने होंगी, जहां साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा।