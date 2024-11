डरबन : वर्षा बाधित पहले टेस्ट मैच में बुधवार को श्रीलंकाई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज कर मैच पर अपना पकड़ बना ली हैं। आज यहां श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 14 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। एडन मारक्रम (9) और टोनी डी जोर्जी (4) रन बना कर आउट हुए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और कप्तान टेम्बा बावुमा ने पारी को संभालने का प्रयास किया।



16वें ओवर में लाहिरू कुमारा ने ट्रिस्टन स्टब्स (16) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। उसके बाद डेविड बेडिंगम (4) को कुमारा ने अपना शिकार बनाया। वर्षा बाधित मुकाबले में दिन का खेल समाप्त होने के समय दक्षिण अफ्रीका 20.4 ओवर में 4 विकेट पर 80 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। कप्तान टेम्बा बावुमा (नाबाद 28) और काइल वेरिन (नाबाद 4) क्रीज पर थे। श्रीलंका की ओर लाहिरू कुमार ने 2 विकेट लिए। असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

𝐁𝐚𝐦𝐛𝐨𝐨𝐳𝐥𝐞𝐝 🎯



Kumara shatters the off-stump, sending Bedingham packing in style!



Catch the 1st #SAvSL Test, LIVE on #JioCinema & #Sports18 🙌#JioCinemaSports pic.twitter.com/pOqVg9KJrf