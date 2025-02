खेल डैस्क : ओल्ड ट्रैफोर्ड के मैदान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) के शतक की बदौलत न्यूजीलैंड को रोमांचक वनडे मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए मैथ्यू ब्रीट्जके (matthew breetzke) के 150 रनों की बदौलत 304 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी न्यूजीलैंड ने डेवोन कॉनवे के 97 तो केन विलियमसन के 133 रनों की बदौलत 49वें ओवर में जीत हासिल कर ली। विलियमसन ने अपना आखिरी शतक जून 2019 में विंडीज के खिलाफ लगाया था जब उन्होंने ओल्ड ट्रैफोर्ड में 154 गेंदों पर 148 रन बनाए थे। इसके बाद विलियमसन 22 पारियों में 8 अर्धशतक लगाने में सफल रहे लेकिन उनके बल्ले से शतक नहीं निकला। विलियमसन ने 5 सालों के दौरान 23 पारियां ही खेलीं।



सबसे तेज 7000 वनडे रन

हाशिम अमला (150 पारी)

केन विलियमसन (159 पारी)

विराट कोहली (161 पारी)

एबी डिविलियर्स (166 पारी)

यानी विलियमसन यह सबसे तेज मुकाम पाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।



विलियमसन पिछले 6 वर्षों से (जनवरी 2019 से) वनडे में कभी सिंगल डिजिट पर आउट नहीं हुए हैं, जो एक बल्लेबाज के रूप में उनकी विश्वसनीयता दर्शाता है। इस अवधि में उन्होंने 34 पारियां खेली हैं, जो फिटनेस संघर्ष के कारण कुछ समकालीन पारियों से कम है, लेकिन उनकी निरंतरता उल्लेखनीय बनी हुई है।

