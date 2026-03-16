स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah ने रविवार को अपनी शादी की पांचवीं सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर Sanjana Ganesan के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। बुमराह ने इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों के साथ सिर्फ दो शब्दों का कैप्शन लिखा – “Happy Anniversary”, जो देखते ही देखते वायरल हो गया।

संजना का मजेदार जवाब हुआ वायरल

बुमराह के इस छोटे से कैप्शन पर संजना गणेशन ने मजेदार अंदाज में उन्हें ट्रोल कर दिया। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, “Kidney touching caption yaar.” इसके बाद संजना ने भी बुमराह के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए और दुनिया कितनी भी शोरगुल भरी क्यों न हो, उनके लिए सबसे खास पल वही हैं जब वे दोनों साथ होते हैं। संजना ने अपने पोस्ट में लिखा कि पांच साल अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बिताना उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है।

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में बुमराह का शानदार प्रदर्शन

हाल ही में खेले गए ICC Men's T20 World Cup के फाइनल में बुमराह भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए।उन्होंने फाइनल मुकाबले में New Zealand national cricket team के खिलाफ चार ओवर में चार विकेट लेकर टीम को खिताब बचाने में अहम भूमिका निभाई। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में शामिल

बुमराह पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहे। उन्होंने अपने साथी गेंदबाज Varun Chakaravarthy के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। बुमराह ने कहा कि उन्हें हमेशा कठिन जिम्मेदारी निभाना पसंद है और जब वे टीम के लिए फर्क पैदा करते हैं, तो उससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए कुछ नहीं होती।

परिवार की मौजूदगी ने बनाया पल और खास

बुमराह ने बताया कि फाइनल के दौरान उनका परिवार भी स्टेडियम में मौजूद था, जिससे यह पल उनके लिए और भी खास बन गया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा और मां दोनों मैच देखने आए थे और लगातार दो वर्ल्ड कप जीतना उनके लिए बेहद गर्व और खुशी का पल है।