स्पोर्ट्स डेस्क : हाल ही में पाकिस्तान के बांग्लादेश दौरे से स्टार बल्लेबाज Babar Azam को बाहर किए जाने को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तीन मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान को बांग्लादेश से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम चयन को लेकर सवाल और भी तेज हो गए हैं। चयन समिति, टीम प्रबंधन और खुद बाबर आज़म के अलग-अलग बयानों ने इस मुद्दे को और उलझा दिया है।

PCB की घोषणा से शुरू हुआ विवाद

बांग्लादेश दौरे के लिए जब पाकिस्तान ने टीम की घोषणा की, तब बाबर आज़म और कुछ अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों का नाम सूची में शामिल नहीं था। हालांकि बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्हें टीम से बाहर किया गया है या उन्हें आराम दिया गया है। यही अस्पष्टता बाद में बड़े विवाद का कारण बन गई, क्योंकि अलग-अलग अधिकारियों ने इस मामले पर अलग-अलग बयान दिए।

आकिब जावेद का फिटनेस को लेकर बयान

पाकिस्तान टीम के वरिष्ठ चयनकर्ता Aaqib Javed ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चयनकर्ताओं को यह जानकारी दी गई थी कि बाबर आज़म और Fakhar Zaman टी20 विश्व कप 2026 के बाद चोटिल हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि चयन समिति ने PCB से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है कि आखिर दोनों खिलाड़ी विश्व कप के बाद कैसे घायल हुए और क्या वे टूर्नामेंट के दौरान पूरी तरह फिट थे या नहीं।

बाबर आजम की सोशल मीडिया प्रतिक्रिया

आकिब जावेद के बयान के एक दिन बाद बाबर आज़म ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में वह हल्के-फुल्के अंदाज में नजर आए और अप्रत्यक्ष रूप से अपने फिटनेस को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया दी। उनकी पोस्ट के बाद यह बहस और तेज हो गई कि क्या वास्तव में बाबर चोटिल थे या उन्हें किसी रणनीति के तहत टीम से बाहर रखा गया था।

कोच माइक हेसन का अलग बयान

इसी बीच पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच Mike Hesson ने इस मामले में एक नया पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि टीम प्रबंधन ने बांग्लादेश दौरे के लिए कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया था ताकि युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सके।हेसन के मुताबिक यह फैसला भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, जिससे नई प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का अवसर मिल सके।

नए खिलाड़ियों को मिला मौका

इस ODI सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम में कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया। चार अनकैप्ड खिलाड़ियों—Maaz Sadaqat, Shameel Hussain, Ghazi Ghori और Saad Masood को टीम में जगह मिली। इसके अलावा Sahibzada Farhan और Abdul Samad ने भी इस सीरीज़ में अपना वनडे डेब्यू किया।

टीम प्रबंधन ने युवा खिलाड़ियों की सराहना की

हालांकि पाकिस्तान सीरीज़ हार गया, लेकिन टीम प्रबंधन ने नए खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर संतोष जताया। कोच माइक हेसन का मानना है कि इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह दिखा दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टिकने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं।

PCB से स्पष्टीकरण की मांग

इस पूरे विवाद के बाद पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों ने PCB से स्पष्ट जवाब मांगा है। उनका कहना है कि बाबर आज़म जैसे अनुभवी खिलाड़ी को टीम से बाहर करने के पीछे की वजह साफ तौर पर बताई जानी चाहिए। कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने तो यह भी आरोप लगाया है कि चयनकर्ता आकिब जावेद और बाबर आज़म के बीच व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।