जयपुर : भारत के युवा क्रिकेट सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी मैच जिताऊ शतकीय पारी को अपने उभरते करियर की सबसे "खास" इनिंग्स में से एक बताया। यह एक यादगार पारी थी जिसने भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में शानदार 175 रन बनाकर भारत को रिकॉर्ड-विस्तारित छठा U-19 वर्ल्ड कप खिताब दिलाया।

उन्होंने कहा, 'मेरी निजी पसंदीदा पारी अंडर-19 वर्ल्ड कप (हरारे में) के फाइनल की पारी है। मैं सिर्फ एक ही अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल पाया। फाइनल में सेंचुरी बनाना मेरे लिए गर्व का पल था।' राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी लॉन्च करने और IPL के आने वाले सीजन के लिए JK लक्ष्मी सीमेंट के साथ फ्रेंचाइजी की मुख्य प्रायोजक के तौर पर साझेदारी की घोषणा करने वाले एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, 'फाइनल में मैंने टीम के लिए जो योगदान दिया, वह खास था।'

इस साल के IPL में अपने लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर सूर्यवंशी ने कहा कि वह सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं और दूसरी बातों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं जीतने पर ध्यान देने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूं।' 14 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी जोरदार पावर-हिटिंग से मीडिया का काफी ध्यान खींचा है, लेकिन खुद सूर्यवंशी के मुताबिक वह चीजों को सादा रखना पसंद करते हैं। सूर्यवंशी ने कहा, 'मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करता हूं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप अच्छा करते हैं, तो आपको ध्यान मिलना तय है। लेकिन मैं उस ध्यान पर फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूं।'