स्पोर्ट्स डेस्क: Indian Premier League 2026 में KKR और Rajasthan Royals के बीच खेले जा रहे मुकाबले में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती की घातक गेंदबाजी के दम पर कोलकाता ने राजस्थान को 155 रनों पर रोक दिया, जिससे KKR के सामने जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य रखा गया।

राजस्थान की पारी एक समय संभली हुई नजर आ रही थी, लेकिन मिडिल और डेथ ओवर्स में लगातार विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। कार्तिक त्यागी ने एक ही स्पेल में मैच का रुख पलटते हुए तीन अहम विकेट झटके, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने भी शानदार गेंदबाजी कर राजस्थान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

प्लेइंग 11

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

राजस्थान रॉयल्स: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, रवि बिश्नोई

दोनों टीमों की स्थिति

RR इस सीजन में शानदार लय में रही है, हालांकि पिछले मैच में उसे Sunrisers Hyderabad के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर KKR की स्थिति खराब है और टीम अब तक जीत का खाता नहीं खोल सकी है। कप्तान Ajinkya Rahane की KKR टीम कई बार अच्छी शुरुआत के बावजूद मैच गंवा चुकी है, ऐसे में यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम है।