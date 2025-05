खेल डैस्क : वैभव सूर्यवंशी ने जयपुर में गुजरात टाइटंस के खिलाफ केवल 17 गेंदों में अर्धशतक ठोककर आईपीएल 2025 का सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह उनके डेब्यू सीजन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने क्रिकेट जगत को हक्का-बक्का कर दिया। वैभव को मात्र एक करोड़ की कीमत में राजस्थान ने बोली में खरीदा था। उन्होंने बल्लेबाजी मिलते ही बड़े बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ दिया। वैभव के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। पूरन की इस पारी में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान खींचा।

Vaibhav Suryavanshi is at it again! 💥



A monstrous six!



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/GeTHelSNLF #IPLonJioStar 👉 #RRvGT | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi & JioHotstar pic.twitter.com/mFJZEydFZe