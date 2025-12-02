मुंबई (महाराष्ट्र) : रायपुर में भारत के खिलाफ दूसरे ODI से पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा कि भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना शो जारी रखेंगे, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए सीनियर बैट्समैन क्विंटन डी कॉक के पास रांची में पहले ODI में शून्य पर आउट होने के बाद "साबित करने के लिए कुछ होगा"।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा ODI बुधवार को रायपुर में होगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। रांची में पहले ODI में विराट कोहली (135), केएल राहुल (60) और रोहित शर्मा (58) ने बल्ले से यादगार प्रदर्शन किया जिससे भारत 349/8 पर पहुंच गया। 11/3 से पिछड़ने के बाद मैथ्यू ब्रीट्ज़के (72), मार्को जेनसन (70) और कॉर्बिन बॉश (67) की तिकड़ी ने प्रोटियाज को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन कुलदीप यादव के शानदार चार विकेट की वजह से वे 17 रन से चूक गए।

दूसरे ODI से अपनी उम्मीदों के बारे में बात करते हुए JioStar एक्सपर्ट स्टेन ने कहा, 'मुझे लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का शो जारी रहेगा। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि कौन से तेज़ गेंदबाज और कौन से स्पिनर आकर कुछ दिलचस्प करते हैं। यह अब तक बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसा रहा है, तो कौन से गेंदबाज दूसरे ODI में आगे बढ़कर सच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे? क्विंटन डी कॉक ने पहले ODI में कोई रन नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कुछ साबित करना है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर साउथ अफ्रीका बड़ा स्कोर बनाने के लिए निर्भर करेगा।'

डी कॉक ने इस साल ODI रिटायरमेंट से वापसी के बाद से दक्षिण अफ्रीका के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने चार मैचों में 79.66 के औसत और 91 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 239 रन बनाए हैं, उनके नाम एक सेंचुरी और दो फिफ्टी हैं और उनका बेस्ट स्कोर 123* रहा है। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उन्होंने भारत के खिलाफ 51.28 की औसत से 1,077 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रहा है।

टीम :

भारत : यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रुबिन हरमन।