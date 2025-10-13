सिडनी : पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री का मानना है कि आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर यह जोड़ी 2027 विश्व कप में खेलना चाहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में उन्हें अपनी फिटनेस, फॉर्म और भूख से सभी को प्रभावित करना होगा।

यह सीरीज तय करेगी उनका भविष्य : शास्त्री

शास्त्री ने सिडनी में ‘समर ऑफ क्रिकेट’ के लॉन्च के मौके पर कहा, “इसीलिए वे यहां हैं — यह सीरीज उनके लिए अहम है। सब कुछ उनकी फिटनेस, भूख और फॉर्म पर निर्भर करेगा। सीरीज़ के अंत तक उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वे कहां खड़े हैं और फैसला भी उनका ही होगा।” उन्होंने आगे कहा कि इस उम्र में अनुभव बहुत मायने रखता है, लेकिन वही खिलाड़ी टिकता है जिसके भीतर अब भी खेलने की भूख बाकी है। “जब बड़े मैच आते हैं, तो बड़े खिलाड़ी ही आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, हमने इसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा है।”

फिटनेस पर काम और नई चुनौतियां

रोहित शर्मा हाल ही में बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी फिटनेस और बल्लेबाजी पर काम कर रहे थे, जबकि विराट कोहली लंदन में निजी तैयारी में जुटे हैं। दोनों को 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। कोहली (36) और रोहित (38) अब टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, और हालिया फॉर्म में गिरावट के चलते उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे का वनडे शेड्यूल

पहला वनडे : 19 अक्टूबर, पर्थ स्टेडियम

दूसरा वनडे : 23 अक्टूबर, एडिलेड ओवल

तीसरा वनडे : 25 अक्टूबर, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

पिछली बार (2020-21) भारत ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ 1-2 से गंवाई थी, लेकिन उसी दौरे पर टी20 सीरीज 2-1 से जीती थी।

