स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले Rajasthan Royals के कप्तान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। टीम ने इस सीजन के लिए Riyan Parag को कप्तान बनाया है, लेकिन इस फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर Kris Srikkanth ने सवाल उठाए हैं।राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 में अपना पहला मुकाबला Chennai Super Kings के खिलाफ 30 मार्च को गुवाहाटी में खेलेगी। IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है।

"जायसवाल मंत्री ही रह सकते हैं" – श्रीकांत

क्रिस श्रीकांत ने रियान पराग को कप्तान बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा, 'सबको पता है कि वह कप्तान कैसे बने। वहां उन्हें राजा की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए यशस्वी जायसवाल केवल मंत्री ही रह सकते हैं। पराग का पिछला सीजन अच्छा नहीं था, लेकिन उससे पहले वाले सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।' उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है।

IPL 2025 में RR का प्रदर्शन

IPL 2025 में Riyan Parag ने 8 मैचों में कप्तानी की थी, जब Sanju Samson उपलब्ध नहीं थे। उस दौरान टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और टीम सिर्फ 2 मैच जीत सकी। राजस्थान की टीम पूरे सीजन में 14 मैचों में सिर्फ 4 जीत के साथ अंक तालिका में 9वें स्थान पर रही।

पराग का व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहा

हालांकि टीम का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन रियान पराग का व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा था। उन्होंने IPL 2025 में 393 रन बनाए और वह राजस्थान के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उनका औसत लगभग 33 और स्ट्राइक रेट 166 से ज्यादा रहा।

RR का IPL 2026 शेड्यूल

राजस्थान रॉयल्स का शुरुआती शेड्यूल इस प्रकार है:

RR vs CSK, Guwahati, 30 मार्च

GT vs RR, Ahmedabad, 4 अप्रैल

RR vs MI, Guwahati, 7 अप्रैल

RR vs RCB, Guwahati, 10 अप्रैल

RR स्क्वाड IPL 2026

राजस्थान रॉयल्स की टीम में रियान पराग (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, शिमरोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, रवि बिश्नोई समेत कई खिलाड़ी शामिल हैं।

