स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल पूरी तरह मेहमान टीम के नाम रहा। प्रोटियाज़ ने 400 से अधिक की विशाल बढ़त हासिल कर भारत पर दबाव बढ़ा दिया है। दूसरी इनिंग में रयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम ने शानदार ओपनिंग साझेदारी करते हुए एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। इस जोड़ी ने न केवल मैच में दूसरी बार पचास से अधिक की पार्टनरशिप की, बल्कि इतिहास में सिर्फ चौथी साउथ अफ्रीकी ओपनिंग जोड़ी बनी जिसने भारत में दोनों पारियों में 50+ रन जोड़े।

रिकेल्टन–मार्करम की शानदार जोड़ी ने रचा नया कीर्तिमान

दूसरी पारी में रयान रिकेल्टन और एडेन मार्करम ने बेहतरीन शुरुआत देते हुए 59 रन की साझेदारी की। यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि इस मैच की पहली पारी में भी दोनों ने 82 रन की मजबूत ओपनिंग स्टैंड बनाई थी। इस तरह यह जोड़ी भारत में दोनों इनिंग में 50+ रन जोड़ने वाली सिर्फ चौथी साउथ अफ्रीकी ओपनिंग जोड़ी बन गई। उनका प्रदर्शन इस बात का संकेत था कि साउथ अफ्रीका मैच को अपने कब्जे में लेने के इरादे से उतरी है। तकनीक और धैर्य का संयोजन दिखाते हुए दोनों ओपनर्स ने भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में कोई मौका नहीं दिया।

स्मिथ-गिब्स जैसी महान जोड़ियों की सूची में शामिल

रिकेल्टन और मार्करम का नाम अब साउथ अफ्रीका की उन खास जोड़ियों में शामिल हो गया है, जिन्होंने भारत में दोनों इनिंग में पचास से अधिक की ओपनिंग पार्टनरशिप की हो। उनसे पहले सिर्फ तीन जोड़ियां यह कारनामा कर पाई थीं। भारत में दोनों इनिंग में 50+ ओपनिंग स्टैंड बनाने वाली SA जोड़ियां

हर्शल गिब्स और गैरी कर्स्टन – मुंबई, 2000

पहली बार इस उपलब्धि को हासिल करने वाली जोड़ी।

ग्राेम स्मिथ और एंड्रयू हॉल – कानपुर, 2004

स्थिरता और आक्रामकता का संतुलन, दोनों इनिंग में कमाल का प्रदर्शन।

ग्राेम स्मिथ और नील मैकेंजी – चेन्नई, 2008

पहली पारी में 132 और दूसरी में 53 रनों की साझेदारी कर इतिहास रचा।

एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन – गुवाहाटी, 2025

वर्तमान सीरीज में भारत के खिलाफ मजबूत शुरुआत देकर लिस्ट में शामिल हुए।

17 साल बाद किसी साउथ अफ्रीकी जोड़ी ने यह रिकॉर्ड दोहराया है, जो उनके अनुशासन और स्थिरता को दर्शाता है।

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका का मजबूत प्रदर्शन

पहले टेस्ट कोलकाता में जीतने के बाद साउथ अफ्रीका गुवाहाटी में भी उसी लय में दिखाई दे रही है। चौथे दिन का खेल शुरू होते ही प्रोटियाज़ ने अपनी बढ़त को बढ़ाया और भारत को मैच से बाहर धकेलने की दिशा में कदम बढ़ाए। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में उनका दबदबा साफ नजर आया। बल्लेबाजों ने रन जुटाए, जबकि गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप को लगातार दबाव में रखा। बड़े अंतर से बढ़त हासिल करने के बाद अब साउथ अफ्रीका का लक्ष्य सीरीज को 2-0 से अपने नाम करना और भारत को क्लीन स्वीप देना है।

सीरीज में 2-0 की बढ़त की ओर प्रोटियाज

टेम्बा बवुमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका बेहद संगठित क्रिकेट खेल रही है। यदि वे इस टेस्ट में भी जीत दर्ज करती है, तो भारत को दुर्लभ 2-0 की सीरीज हार का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका में भी यह जीत साउथ अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचा देगी।