कराची : पाकिस्तान के क्रिकेटर नसीम शाह के पैतृक घर पर गोलीबारी की घटना की जांच कर रही पुलिस ने कहा है कि इस घटना के पीछे संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है। अज्ञात हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर ​​जिले में स्थित नसीम के पैतृक घर के गेट पर गोलीबारी की।

इस तेज गेंदबाज ने हालांकि मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए टीम के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। लोअर दीर ​​के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) तैमूर खान ने कहा कि प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद या आपसी दुश्मनी के संकेत मिले हैं।

खान ने कहा कि उन्होंने नसीम के पिता और अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात की है और घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की है तथा क्रिकेटर के आवास पर अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है।