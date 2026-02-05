वडोदरा: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच BCA स्टेडियम में खेला जा रहा है। RCB ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। दिल्ली ने कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 3 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु को 204 रन का मजबूत लक्ष्य दिया है। जेमिमा ने 37 गेंदों पर 57 रन बनाए जिसमें 8 चौके शामिल थे। जेमिमा के अलावा लिजेल ली ने 30 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। लौरा वोल्वाड्ट ने 24 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाए। चिनेल हेनरी ने 15 गेंदों पर 35 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बेंगलुरु की सायाली सतघरे, अरुंधति रेड्डी और नादिन डे क्लर्क ने एक-एक विकेट झटका।

RCB की कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस के बाद कहा, 'हम आज पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। बेशक, यह टूर्नामेंट में एक ट्रेंड रहा है, लेकिन इसके बावजूद अच्छी विकेट पर, यह जानना हमेशा अच्छा होता है कि आप कितना चेज करने वाले हैं। हम उसी प्लेइंग XI के साथ खेल रहे हैं जिसके साथ हमने पिछले मैच में खेला था। (ब्रेक और फाइनल खेलने के बारे में) मुझे लगता है कि यह शानदार रहा। पहले 2-3 दिन हम सभी ने अच्छा समय बिताया। हमने क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। और बेशक, पिछले दो-तीन दिनों में हम फिर से एक साथ आए, कड़ी प्रैक्टिस की। और फिर से अच्छी घबराहट है, अच्छी बेचैनी है और अच्छा उत्साह है। और मुझे लगता है कि आप सभी को इसे अपनाना होगा। हम सभी ने इसके बारे में बात की है। इससे दूर मत भागो, बस इसे अपनाओ। (फाइनल के लिए अलग तैयारी?) खैर, मुझे यकीन नहीं है कि यह अलग है। हमारे लिए जो काम आया है, वह है चीज़ों को जितना हो सके उतना सिंपल रखना। मुझे लगता है कि आज भी हमारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। आज सभी में वह शांत एनर्जी थी। लेकिन बेशक, उत्साह का लेवल ज़्यादा है। निश्चित रूप से, मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि हमें मैदान पर उतरना है और अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना है।'

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, 'ऐसे बड़े मैचों में टॉस हारना बेहतर होता है। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं। हमने इसे बहुत सिंपल रखा है, अपने प्लान सिंपल रखे हैं। हमने यहां एलिमिनेटर खेला है, इसलिए हमें पता है कि यह कैसा होने वाला है।

प्लेइंग 11

दिल्ली कैपिटल्स महिला : लिजेल ली (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, लौरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमाह रोड्रिग्स (कप्तान), मारिज़ैन कप्प, चिनेले हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला : ग्रेस हैरिस, स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, ऋचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल