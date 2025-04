खेल डैस्क : चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले में चौथे ओवर के दौरान ही गजब ड्रामा देखने को मिला। आरसीबी ने मैच की बेहतरीन शुरूआत की और पहले चार ओवर के अंदर ही स्कोर 60 तक पहुंचा दिया। इस दौरान आरसीबी के सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने मिशेल स्टार्क की एक ओवर में कोहली के साथ मिलकर 30 रन खींच लिए। सॉल्ट की विकेट नाटकीय तरीके से गई। क्योंकि कोहली के बीच मैदान रन लेने से मना करने पर सॉल्ट को अपनी विकेट गंवानी पड़ी।



यह घटना चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर हुई जब साल्ट ने गेंद को पॉइंट की ओर खेलकर एक रन लेने की कोशिश की। विराट पहले तो दौड़ पड़े लेकिन क्रीज के बीच आकर मना कर दिया। साल्ट को क्रीज पर वापस लौटने में देर हो गई। विकेटकीपर केएल राहुल ने गेंद पकड़ी और सॉल्ट के विकेट उड़ा दिए। साल्ट मैदान पर थे और हैरान होकर कोहली को देख रहे थे। इसके अलावा, प्रशंसकों ने विराट को जमकर ट्रोल किया और विकेट के पीछे पूर्व आरसीबी कप्तान को दोषी ठहराया।

Virat Kohli :-



- Ran out SKY in ODI WC

- Ran out Pant in IND vs NZ 2nd test

- Got run out himself in IND vs NZ 3rd test while almost running out Gill

- Ran out Jaiswal in BGT



Now ran out Phil Salt when he was all guns blazing 👏#ViratKohli #RCBvDCpic.twitter.com/xbyI0muvYw