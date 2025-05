खेल डैस्क : विराट कोहली ने चिन्नास्वामी के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में 62 रन बनाने के साथ ही सीजन में ऑरेंज कैप की रेस में पहला स्थान हासिल कर लिया है। विराट जोरदार फॉर्म में चल रहे हैं। आईपीएल के इस सीजन में वह 11 पारियों में ही 7 अर्धशतक लगा चुके हैं। यही नहीं, चेन्नई के खिलाफ भी उन्होंने 10वां अर्धशतक लगाया। इसी के साथ उन्होंने शिखर धवन को भी पीछे छोड़ दिया। शनिवार को कोहली लय में दिखे। 62 रन की पारी में उन्होंने पांच छक्के लगाए और चिन्नास्वामी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।

