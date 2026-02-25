चेन्नई : पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 चरण के पहले मुकाबले में मिली हार भारत के लिए चेतावनी साबित हुई है। अब टीम को अपनी रणनीति और संयोजन पर दोबारा विचार करना होगा।

रविवार को दक्षिण अफ्रीका से 76 रन की हार के साथ भारत का लगातार 12 टी20 विश्व कप मैच जीतने का सिलसिला भी टूट गया। अब भारत को गुरुवार को जिम्बाब्वे से अहम मुकाबला खेलना है।

“हार जरूरी थी, समय पर मिली”

शास्त्री ने आईसीसी रिव्यू में कहा, 'लगातार 12 मैच जीतने के बाद एक खराब दिन आना तय था। लेकिन मुझे खुशी है कि यह जल्दी आ गया। यह भारत के लिए जरूरी खतरे की घंटी है। अब टीम को अपनी रणनीति और संयोजन पर फिर से सोचने की जरूरत है।' उन्होंने चेताया कि अगर एक और मैच हाथ से निकल गया तो दबाव काफी बढ़ जाएगा।

अतिरिक्त स्पिनर खिलाने की सलाह

शास्त्री ने साफ कहा कि Axar Patel को टीम में वापस लाना चाहिए। 'आपको अक्षर के अनुभव की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि अक्षर और Washington Sundar दोनों साथ खेल सकते हैं। किसी दिन कोई गेंदबाज फॉर्म में नहीं होगा, जैसा रविवार को Varun Chakravarthy के साथ हुआ।'

उन्होंने कहा कि अगर अक्षर टीम में आते हैं तो बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन रहेगा। 'पांचवें नंबर पर हार्दिक पंड्या, छठे पर शिवम दुबे और सातवें पर सुंदर हों तो अक्षर पांचवें या आठवें नंबर पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर टी20 क्रिकेट में आठ बल्लेबाज भी रन नहीं बना पा रहे, तो कुछ तो गलत है। ऐसे में अतिरिक्त गेंदबाज अहम हो जाता है।'

रिकी पोंटिंग ने भी जताई हैरानी

ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर Ricky Ponting ने भी अक्षर को बाहर रखने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'कमेंट्री के दौरान यह कारण बताया गया कि विपक्ष में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन दाएं हाथ के बल्लेबाज भी तो थे। ऐसे में अक्षर को कप्तान जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता था।'

करो या मरो की स्थिति

भारत अब जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में जीत दर्ज कर दबाव कम करना चाहेगा। टीम संयोजन में बदलाव की संभावना है और स्पिन विभाग को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है।