स्पोर्ट्स डेस्क : कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान को लेकर IPL 2026 से पहले बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि रिंकू सिंह को टीम के अगले कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अभी तक फ्रेंचाइज़ी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

KKR में कप्तानी को लेकर बढ़ी हलचल

पिछले सीजन में प्लेऑफ से बाहर रहने के बाद KKR एक अहम मोड़ पर खड़ी है। टीम मैनेजमेंट अब सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि नेतृत्व और टीम की दिशा पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। IPL जैसी हाई-प्रेशर लीग में कप्तानी अब केवल एक पद नहीं, बल्कि टीम की पहचान और स्थिरता का अहम हिस्सा बन चुकी है।

हटाए जा सकते हैं अजिंक्य रहाणे?

फिलहाल अजिंक्य रहाणे को कप्तानी से हटाने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ संकेत इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं: रहाणे को IPL 2025 ऑक्शन में देर से खरीदा गया था, उन्हें लंबी अवधि के कप्तान के रूप में नहीं देखा गया, T20 में उनकी बल्लेबाजी भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे, पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी KKR की कप्तानी रणनीति पर सवाल खड़े किए, यह स्थिति दर्शाती है कि टीम की लीडरशिप प्लानिंग में स्पष्टता की कमी रही है।

मजबूत दावेदार हैं रिंकू सिंह

रिंकू सिंह ने पिछले कुछ सालों में KKR के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और खुद को मैच विनर के रूप में स्थापित किया है।उनके पक्ष में ये बड़े कारण हैं: दबाव भरे मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन, शांत स्वभाव और बेहतरीन फिनिशिंग क्षमता, UP T20 लीग में Meerut Mavericks की कप्तानी, घरेलू क्रिकेट (रणजी ट्रॉफी) में उत्तर प्रदेश टीम की अगुवाई, इन सब कारणों से रिंकू एक लॉन्ग-टर्म कप्तान के रूप में मजबूत विकल्प बनकर उभरे हैं।

अगर रिंकू बने कप्तान तो क्या बदलेगा?

अगर KKR रिंकू सिंह को कप्तान बनाती है, तो यह एक बड़े बदलाव का संकेत होगा: युवा नेतृत्व पर फोकस टीम एक स्थायी और युवा कप्तान तैयार करने की दिशा में बढ़ेगी; टीम की नई पहचान रिंकू टीम के आक्रामक और निडर खेल को दर्शाते हैं; बेहतर बैलेंस रिंकू मिडिल ऑर्डर में फिट बैठते हैं, जिससे टीम कॉम्बिनेशन नहीं बिगड़ेगा

क्या हैं जोखिम?

हालांकि रिंकू सिंह मजबूत विकल्प हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं: IPL स्तर पर कप्तानी का सीमित अनुभव: इंटरनेशनल खिलाड़ियों को संभालने की जिम्मेदारी, बड़े मैचों में रणनीतिक फैसलों का दबाव, ऐसे में KKR को सपोर्ट स्टाफ की मजबूत भूमिका सुनिश्चित करनी होगी।

IPL 2026 के लिए KKR स्क्वॉड

रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रामदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरून ग्रीन, फिन एलेन, मैथीशा पथिराना, तेजस्वी दहिया, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा, सार्थक रंजन, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, आकाश दीप, रचिन रविंद्र