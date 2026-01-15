Go to PunjabKesari.in

काबुल : अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एक नया नियम लागू करते हुए अपने खिलाड़ियों को साल में अधिकतम तीन विदेशी टी20 लीग खेलने की अनुमति दी है। इस फैसले ने राशिद खान जैसे सुपरस्टार खिलाड़ियों को करियर से जुड़ा अहम फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है।

ACB का बड़ा फैसला, फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट पर लगेगी लगाम

काबुल में हुई ACB की वार्षिक आम बैठक (AGM) में यह निर्णय लिया गया कि अफगान खिलाड़ी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) के अलावा केवल तीन विदेशी टी20 लीग में ही हिस्सा ले सकेंगे। बोर्ड ने इस फैसले के पीछे वर्कलोड मैनेजमेंट, फिटनेस सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को मुख्य वजह बताया है। ACB का मानना है कि लगातार सालभर टी20 लीग खेलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

“सजा नहीं, प्रदर्शन सुधारने की कोशिश” – ACB

अफगान क्रिकेट बोर्ड ने साफ किया है कि यह नियम खिलाड़ियों की कमाई या विकास को सीमित करने के लिए नहीं है। बोर्ड का फोकस आगामी वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज और भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर है। अधिकारियों का मानना है कि ज्यादा क्रिकेट खेलने से खिलाड़ी थकान, चोट और फॉर्म में गिरावट का शिकार हो सकते हैं।

राशिद खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती

राशिद खान इस नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले खिलाड़ी माने जा रहे हैं। वह आईपीएल में गुजरात टाइटंस के प्रमुख खिलाड़ी हैं और इसके अलावा SA20, ILT20, मेजर लीग क्रिकेट (MLC) समेत कई लीगों में खेलते हैं।

अब राशिद को तय करना होगा कि वह किन तीन लीगों को प्राथमिकता देंगे। अगर वह आईपीएल, SA20 और ILT20 चुनते हैं, तो उन्हें MLC या किसी अन्य बड़ी लीग को छोड़ना पड़ सकता है।

सिर्फ राशिद नहीं, कई खिलाड़ी होंगे प्रभावित

इस नियम का असर सिर्फ राशिद खान तक सीमित नहीं है। नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, रहमानुल्लाह गुरबाज और एएम गजनफर जैसे खिलाड़ी भी दुनियाभर की लीगों में नियमित रूप से खेलते हैं। कम लीग खेलने का मतलब होगा कम कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा प्रतिस्पर्धा।

अन्य बोर्डों से तुलना

अफगानिस्तान अकेला बोर्ड नहीं है जिसने यह कदम उठाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पहले ही अपने खिलाड़ियों को PSL के अलावा केवल दो विदेशी लीग खेलने की अनुमति देता है। हालांकि ACB का फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय आया है जब अफगान खिलाड़ी वैश्विक मांग के शिखर पर हैं।

IPL 2026 पर अब भी बना सस्पेंस

राशिद खान आईपीएल 2026 में खेलेंगे या नहीं, यह अब पूरी तरह उनके चयन पर निर्भर करेगा। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि वह आईपीएल को प्राथमिकता देते हैं या किसी अन्य लीग को।
 