स्पोर्ट्स डेस्क : UAE के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के तीसरे मैच 189 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। राशिद तीन विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

त्रिकोणीय श्रृंखला के तीसरे मैच में 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए UAE की टीम 8 ओवरों के बाद 76/1 के स्कोर पर आराम से जीत की और बढ़ रही थी, जब राशिद ने कप्तान मुहम्मद वसीम और एथन डिसूजा के बीच खतरनाक दिख रही 61 रनों की साझेदारी को 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर तोड़ दिया और डिसूजा को 12 रन पर LBW आउट कर दिया।

राशिद ने अपने अगले ओवर में फिर से कमाल दिखाया और यूएई के पांचवें नंबर के बल्लेबाज आसिफ खान को एक रन पर आउट कर दिया। उनका तीसरा विकेट 15वें ओवर में आया जब ध्रुव पाराशर एक रन पर आउट हो गए। राशिद ने 21 रन देकर 3 विकेट लिए और इस तरह टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा 165 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।

बाएं हाथ के स्पिनर शराफुद्दीन अशरफ ने वसीम को 37 गेंदों में 67 रनों पर आउट कर यूएई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अफगानिस्तान की जीत लगभग पक्की कर दी। उन्होंने 24 रन देकर 3 विकेट लिए और अपनी टीम को 38 रनों से जीत दिलाई। पहली पारी में सेदिकुल्लाह अटल (54) और इब्राहिम ज़द्रान (63) के दोहरे अर्धशतकों ने इस जीत की नींव रखी।

राशिद अपनी 98वीं पारी में टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेटों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए। पिछले रिकॉर्ड धारक टिम साउथी ने राशिद से 25 पारियां ज्यादा खेलकर 164 विकेट लिए थे। राशिद ने ये विकेट 13.75 के शानदार औसत से लिए हैं, जबकि साउथी का औसत 22.38 है। यह उन पूर्ण सदस्य खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है जिन्होंने कम से कम 50 विकेट लिए हैं। केवल एक अन्य पूर्ण सदस्य खिलाड़ी (श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा, जिनका स्ट्राइक रेट 13.2 है) ने राशिद के 13.5 के स्ट्राइक रेट से बेहतर स्ट्राइक रेट से कम से कम 100 विकेट लिए हैं।