कोयंबटूर : कप्तान इशान किशन (173) जतिन पांडे (तीन विकेट) और साहिल राज ( 77रन/दो विकेट) की शानदार प्रदर्शन के दम पर झारखंड ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मुकाबले के दूसरे दिन गुरुवार को 419 का स्कोर खड़ा करने के बाद स्टंप्स तक तमिलनाडु के 18 रन पर पांच विकेट लेकर मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली।

झारखंड ने कल के छह विकेट पर 307 रन से आगे खेलना शुरु किया। झारखंड का सातवां विकेट इशान किशन के रूप में गिरा। इशान किशन ने 247 गेंदों में 15 चौके और छह छक्कों की मदद से 173 रन बनाये। इसके बाद साहिल राज (77), जतिन पांडे (25) और ऋषव राज 19 रन बनाकर आउट हुए। झारखंड ने पहली पारी 419 का स्कोर विशाल स्कोर खड़ा किया। तमिलनाडु के लिए गुरजपनीत सिंह ने चार, डीटी चन्द्रशेखर, जेगनाथन हेमचुदेशन ने दो-दो विकेट लिए। संदीप वारियर और अमब्रिश ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी तमिलनाडु की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने महज 11 ओवर में 14 रन के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए। दिन का खेल समाप्त होने के समय तमिलनाडु ने पांच विकेट पर 18 रन बना लिए थे और शाहरुख खान (नाबाद चार) और अमब्रिश बिना खाता खेले क्रीज पर मौजूद थे। तमिलनाडु अभी झारखंड के पहली पारी में बनाये गये स्कोर से 401 रन पीछे है। झारखंड के लिए जतिन पांडे ने तीन और साहिल राज ने दो विकेट लिए।