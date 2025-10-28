कोलकाता : मोहम्मद शमी के पांच विकेट की बदौलत बंगाल ने मंगलवार को यहां रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी मैच में गुजरात को 141 रन से हरा दिया। शमी ने इसके साथ ही राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की अपनी दावेदारी मजबूत की। शमी ने इस शीर्ष घरेलू प्रतियोगिता में अब तक दो मैच में 68 ओवर में 15 विकेट चटकाकर अपनी फॉर्म और फिटनेस का अच्छा नजारा पेश किया है। यह तेज गेंदबाज पिछली बार चैंपियन्स ट्रॉफी में भारत की ओर से खेला था लेकिन पांच मैच के इंग्लैंड के टेस्ट दौरे के लिए टीम का हिस्सा नहीं था।

शमी ने दूसरी पारी में 38 रन पर 5 विकेट चटकाए जिससे गुजरात की टीम 327 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 185 रन पर ढेर हो गई। शमी ने मैच में आठ विकेट चटकाए। पहली पारी में छह विकेट चटकाने वाले बाएं हाथ के स्पिनर शहबाज अहमद को ‘मैन ऑफ द मैच' चुना गया। बंगाल ने चौथे और अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी छह विकेट पर 170 रन से आगे बढ़ाते हुए आठ विकेट पर 214 रन बनाकर पारी घोषित की।

लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम शमी की तूफानी गेंदबाजी के सामने 45.5 ओवर में सिमट गई। गुजरात की ओर से उर्विल पटेल ने नाबाद 109 रन बनाकर लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। उनके अलावा जयमीत पटेल (45) ही 20 रन के आंकड़े को पार कर पाए।

रामनगर में उत्तराखंड ने रेलवे के पहली पारी में 333 रन के जवाब में 398 रन बनाकर 65 रन की महत्वपूर्ण बढ़त और तीन अंक हासिल किए। रेलवे को एक अंक मिला। उत्तराखंड की टीम मंगलवार को पांच विकेट पर 310 रन से आगे खेलने उतरी। टीम की ओर से युवराज चौधरी ने सर्वाधिक 92 रन बनाए जबकि भूपेन लालवानी ने 78 रन की पारी खेली। रेलवे ने जब दूसरी पारी में एक विकेट पर 85 रन बनाए थे तो दोनों कप्तान कैच ड्रॉ कराने के लिए सहमत हो गए।