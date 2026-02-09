इंदौर : तेज गेंदबाज औक़िब नबी की शानदार प्रदर्शन की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया। टीम ने पूर्व चैंपियन मध्य प्रदेश को 56 रन से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। 67 साल पहले रणजी ट्रॉफी में पदार्पण करने वाली जम्मू-कश्मीर के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

औक़िब नबी का करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

29 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ औक़िब नबी ने इस मुकाबले में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 12 विकेट झटके। पहली पारी में 7/40 लेने के बाद दूसरी पारी में उन्होंने 5/70 का शानदार स्पेल फेंका। इस तरह उन्होंने मैच में सिर्फ 110 रन देकर 12 विकेट अपने नाम किए और राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए मजबूत दावा पेश किया।

291 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ढह गई मध्य प्रदेश

जम्मू-कश्मीर द्वारा दिए गए 291 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश की टीम 234 रन पर सिमट गई। शनिवार को 84/5 से आगे खेलते हुए मध्य प्रदेश की पारी जल्दी ही लड़खड़ा गई। भारतीय खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर 104 के स्कोर पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज़ बने, जिससे टीम दबाव में आ गई।

सरांश जैन की संघर्षपूर्ण पारी भी नहीं दिला सकी जीत

मध्य प्रदेश के लिए सरांश जैन ने 81 गेंदों में 64 रन की जुझारू पारी खेली और शुबम शर्मा (32) व रामवीर गुर्जर (11) के साथ अहम साझेदारियां कीं। हालांकि, औक़िब नबी ने उनकी पारी का अंत कर जम्मू-कश्मीर की जीत लगभग तय कर दी। आखिरी विकेट के रूप में आर्यन पांडे (22) आउट हुए।

जम्मू-कश्मीर को मिला सेमीफाइनल का टिकट

इस जीत के साथ जम्मू-कश्मीर छह साल बाद रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट चरण में लौटी और पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची। अब उसका सामना आंध्र प्रदेश और बंगाल के बीच खेले जाने वाले क्वार्टरफाइनल के विजेता से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में उत्तराखंड और कर्नाटक की टीमें आमने-सामने होंगी।

संक्षिप्त स्कोर

जम्मू-कश्मीर: 194 और 248 (70.3 ओवर)

मध्य प्रदेश: 152 और 234 (68.3 ओवर)

शुबम शर्मा 32, सरांश जैन 64

औक़िब नबी 5/70, आबिद मुश्ताक 3/49