हैदराबाद : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अनुभवी खिलाड़ी MS Dhoni ने एक बार फिर मैदान के बाहर अपने दिल छू लेने वाले अंदाज से सबका दिल जीत लिया। शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मुकाबले से पहले उन्हें राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्राउंड स्टाफ के साथ बातचीत करते और तस्वीरें खिंचवाते देखा गया।

CSK द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में धोनी को ग्राउंड्समैन के साथ गर्मजोशी से बातचीत करते मुस्कुराते और तस्वीरों के लिए पोज देते देखा जा सकता है। यह उनके विनम्र स्वभाव और खेल में अक्सर गुमनाम रहने वाले इन योगदानकर्ताओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है।

इस बीच धोनी ने IPL 2026 में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है क्योंकि अभ्यास सत्र के दौरान उन्हें पिंडली में चोट लग गई थी। हालांकि SRH के खिलाफ मुकाबले से पहले, इस सीजन में पहली बार उन्होंने टीम के साथ यात्रा की है। हाल ही में धोनी को नेट्स में बल्लेबाजी करते देखा गया, जहां वे गेंद को साफ-सुथरे ढंग से हिट कर रहे थे और आसानी से बाउंड्री के पार भी भेज रहे थे।

CSK ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे अच्छी लय में दिख रहे थे जिससे प्रशंसकों के बीच उत्साह और भी बढ़ गया। हालांकि अभी भी 45 वर्षीय धोनी शनिवार को CSK टीम का हिस्सा नहीं बने। धोनी IPL के सबसे भरोसेमंद योगदानकर्ताओं में से एक बने हुए हैं। 278 मैचों में उन्होंने 242 पारियों में 5,439 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा है। उनके रिकॉर्ड में 24 अर्धशतक शामिल हैं जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 84 रन है। इस प्रदर्शन के साथ वे टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की सूची में छठे स्थान पर हैं।