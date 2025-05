खेल डैस्क : राजस्थान को लगातार 5 हार के बाद जीत दिलाने में युवा प्लेयर वैभव सूर्यवंशी और जयसवाल का बड़ा योगदान रहा। वैभव ने ताबड़तोड़ शॉट लगाते हुए 38 गेंदों पर 7 चौके और 11 छक्कों की मदद से 101 रन बनाए। उन्होंने जब शतक बनाया तो डगआऊट में बैठे कोच राहुल द्रविड़ खुशी से झूम उठे। द्रविड़ चोट के कारण इस सीजन में आम तौर पर व्हीलचेयर पर देखे गए हैं लेकिन पराग का शतक देखकर उनपर ऐसा जोश चढ़ा कि वह अपनी सीट से ऊठ खड़े हुए। देखें वीडियो-

Youngest to score a T20 1⃣0⃣0⃣ ✅

Fastest TATA IPL hundred by an Indian ✅

Second-fastest hundred in TATA IPL ✅



Vaibhav Suryavanshi, TAKE. A. BOW 🙇 ✨



Updates ▶ https://t.co/HvqSuGgTlN#TATAIPL | #RRvGT | @rajasthanroyals pic.twitter.com/sn4HjurqR6