खेल डैस्क : राजस्थान रॉयल्स की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जयपुर के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात करते हुए महज 35 गेंदों पर ही शतक लगा दिया। वह ऐसा कर आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा प्लेयर भी बन गए हैं। उन्होंने शतक तक 11 गगनचुंबी छक्के लगाए। वैभव तब क्रीज पर आए थे जब गुजरात ने शुभमन गिल के 84 तो बटलर के 50 रन की बदौलत पहले खेलते हुए 209 रन बना लिए थे। वैभव ने सिराज, ईशांत, वाशिंगटन सुंदर, करीम जन्नत की खूब पिटाई की और तेजतर्रार शतक पूरा कर लिया। उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने आईपीएल में 37 गेंदों पर शतक जड़ा था। देखें लिस्ट-

Youngest to score a T20 1⃣0⃣0⃣ ✅ Fastest TATA IPL hundred by an Indian ✅ Second-fastest hundred in TATA IPL ✅ Vaibhav Suryavanshi, TAKE. A. BOW 🙇 ✨



आईपीएल में सबसे तेज शतक

30 गेंद : क्रिस गेल

35 गेंद : वैभव सूर्यवंशी

37 गेंद : युसूफ पठान

38 गेंद : डेविड मिलर

39 गेंद : ट्रेविस हेड

39 गेंद : प्रियांश आर्य

40 गेंद : अभिषेक शर्मा



टी20 शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

14 वर्ष, 32 दिन : वैभव सूर्यवंशी राजस्थान बनाम गुजरात, 2024

18 वर्ष, 118 दिन : विजय जोल महाराष्ट्र बनाम मुंबई 2013

18 वर्ष, 179 दिन : परवेज हुसैन इमोन बरिशाल बनाम राजशाही 2020

18 वर्ष, 280 दिन : गुस्ताव मैककॉन फ्रांस बनाम स्विट्जरलैंड 2022



मैच की बात करें तो राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी दी थी। शुभमन गिल के 50 गेंदों पर 84 तो जोस बटलर ने 50 रन बनाकर स्कोर 209 तक पहुंचा दिया। राजस्थान को यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से तेजतर्रार शुरूआत दी। वैभव ने 17 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने 12 ओवर में ही पहले विकेट के लिए 166 रन जोड़े। वैभव ने इसमें 101 रन का सहयोग किया और टीम को जीत की राह दिखा दी।

Vaibhav Suryavanshi is at it again! 💥



A monstrous six!



