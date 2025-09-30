माउंगानुई : न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र को एक और झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान उनके चेहरे पर चोट लग गई। 24 वर्षीय रचिन रवींद्र कैच लेने की कोशिश में बाउंड्री होर्डिंग से टकरा गए, जिससे उनके चेहरे पर चोट लग गई। न्यूजीलैंड टीम के आधिकारिक हैंडल के अनुसार रवींद्र ने मैदान पर शुरुआती कन्कशन टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें कड़ी चिकित्सा निगरानी में रखा जाएगा।

यह पहली बार नहीं है जब इस बाएं हाथ के खिलाड़ी को 2025 में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा हो। इस साल की शुरुआत में, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लाहौर में त्रिकोणीय सीरीज़ के दौरान, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्लडलाइट्स में कैच लेने की कोशिश करते समय रवींद्र के माथे पर चोट लग गई थी। इस घटना के कारण वह त्रिकोणीय सीरीज़ के बाकी मैचों के साथ-साथ पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड के शुरुआती चैंपियंस ट्रॉफी मैच से भी बाहर हो गए।

इस चोट का समय ब्लैक कैप्स के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। रवींद्र हाल के महीनों में न्यूजीलैंड की सीमित ओवरों की टीम का केंद्र रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी और बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी उन्हें टीम के सबसे बहुमुखी खिलाड़ियों में से एक बनाती है। अगर उनकी अनुपस्थिति की पुष्टि हो जाती है, तो न्यूजीलैंड की अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ योजनाओं में खलल पड़ सकता है।

तीन मैचों की टी20 सीरीज कल माउंट माउंगानुई के बे ओवल में शुरू होगी। दूसरा और तीसरा मैच शुक्रवार 3 अक्टूबर और शनिवार 4 अक्टूबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूरी ताकत के साथ आने के कारण अगर रवींद्र उपलब्ध नहीं होते हैं, तो न्यूजीलैंड को अपने संयोजन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

रवींद्र के लिए एक ही वर्ष में चेहरे की चोटों की यह एक निराशाजनक पुनरावृत्ति है, जो उच्च दबाव वाली क्षेत्ररक्षण स्थितियों में उनके भाग्य और स्थायित्व, दोनों को लेकर चिंताएं पैदा करती है। न्यूजीलैंड के लिए आने वाले 48 घंटे यह तय करेंगे कि क्या उनका सबसे होनहार ऑलराउंडरों में से एक मैदान पर उतर सकता है या उन्हें उसके बिना एक और अभियान के लिए तैयार रहना होगा।