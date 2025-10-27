नई दिल्ली: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी. वी. सिंधु ने पैर की चोट से पूरी तरह उबर न पाने के कारण 2025 बीडब्ल्यूएफ टूर के शेष सभी टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। सिंधु ने बताया कि उन्होंने यह फैसला अपने सपोर्ट स्टाफ और मशहूर खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. दिनशॉ पारडीवाला से लंबी चर्चा के बाद लिया।

सिंधु ने कहा, “अपनी टीम और डॉ. पारडीवाला की सलाह से हमने तय किया कि 2025 सत्र के बाकी टूर्नामेंट से हटना मेरे लिए सही रहेगा। यूरोप दौरे से पहले लगी पैर की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। हालांकि यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन चोटें हर खिलाड़ी के सफर का हिस्सा होती हैं। ये हमारे धैर्य और जज़्बे की परीक्षा लेती हैं, पर हमें और मजबूत भी बनाती हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि वह वर्तमान में रिकवरी और ट्रेनिंग पर ध्यान दे रही हैं, जिसमें डॉ. वेन लोम्बार्ड, निशा रावत, चेतना और कोच इरवांश्या लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। सिंधु ने कहा, “मेरी टीम का विश्वास मुझे हर दिन नई ताकत देता है। मैं आभारी हूं और पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित महसूस कर रही हूं।”

सिंधु ने अपने प्रशंसकों और समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह जनवरी 2026 में कोर्ट पर वापसी करने की उम्मीद रखती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “आप सबके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता,जल्द ही फिर शुरुआत होगी।”

पिछले साल पेरिस ओलंपिक में शुरुआती दौर में बाहर होने के बाद, सिंधु के लिए 2025 का सीजन चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने चाइना मास्टर्स सुपर 750, इंडिया ओपन सुपर 750 और विश्व चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन निरंतरता हासिल नहीं कर पाई।

