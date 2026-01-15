बेंगलुरु : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में पंजाब शुक्रवार को सौराष्ट्र के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मुंबई जैसी मजबूत घरेलू टीम के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच में एक रन की रोमांचक जीत के बाद पंजाब का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। यही लय क्वार्टरफाइनल में मध्य प्रदेश पर मिली बड़ी जीत में भी साफ नजर आई।

क्वार्टरफाइनल में दमदार प्रदर्शन से बढ़ा हौसला

मुंबई के खिलाफ मिली सांसें रोक देने वाली जीत ने पंजाब के अभियान की दिशा तय कर दी। इसके बाद क्वार्टरफाइनल में पंजाब ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह एकतरफा मुकाबले में 183 रन से शिकस्त दी। 345 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को आसानी से समेट दिया।

अभिषेक शर्मा की गैरमौजूदगी में प्रब्सिमरन संभालेंगे कमान

टीम के स्टार ओपनर और भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा का इस मुकाबले में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसे में विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रब्सिमरन सिंह के कप्तानी संभालने की पूरी संभावना है। उन्होंने पहले ही मध्य प्रदेश के खिलाफ शानदार नेतृत्व करते हुए टीम को बड़ी जीत दिलाई थी।

पंजाब की बल्लेबाजी बनी सबसे बड़ी ताकत

क्वार्टरफाइनल में हरनूर सिंह, प्रब्सिमरन सिंह, अनमोलप्रीत सिंह और नेहाल वढेरा ने अर्धशतक जड़कर मुकाबले को पंजाब के पक्ष में पूरी तरह मोड़ दिया। यही मजबूत बल्लेबाजी क्रम पंजाब को फाइनल के और करीब ले जा सकता है। पंजाब के पास हरनूर सिंह, अनमोलप्रीत सिंह, नामन धीर, नेहाल वढेरा और रमणदीप सिंह जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस करने का माद्दा रखते हैं।

गेंदबाजी में भी पंजाब संतुलित

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार की अगुआई में पंजाब का गेंदबाजी आक्रमण भी प्रभावशाली नजर आ रहा है। गुरनूर ब्रार ने मुंबई इंडियंस के साथ नेट गेंदबाज के रूप में अनुभव हासिल किया था और बाद में IPL 2023 में पंजाब किंग्स के लिए रिप्लेसमेंट खिलाड़ी बने। तेज गेंदबाज संवीर सिंह ने क्वार्टरफाइनल में शानदार गेंदबाजी करते हुए टूर्नामेंट का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट 31 रन देकर किया, वह भी इसी मैदान पर।

सौराष्ट्र की चुनौती: हरविक देसाई पर टिकी उम्मीदें

सौराष्ट्र की टीम की कमान फॉर्म में चल रहे ओपनर हरविक देसाई के हाथों में है। इस सीजन में उन्होंने तीन शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं और टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुए हैं। सोमवार को टूर्नामेंट की इकलौती अपराजित टीम उत्तर प्रदेश को हराकर सौराष्ट्र का आत्मविश्वास भी ऊंचा है। हालांकि, टीम की अपेक्षाकृत कम अनुभव वाली संरचना पंजाब के खिलाफ चुनौती बन सकती है।

सौराष्ट्र की गेंदबाजी में साकारिया-जानी की जोड़ी

सौराष्ट्र के पास साझेदारियां तोड़ने के लिए भरोसेमंद तेज गेंदबाज चेतन साकारिया हैं, जिन्होंने लगातार पिछले तीन मैचों में तीन-तीन विकेट लिए हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज चिराग जानी घरेलू पिचों की बारीक समझ के लिए जाने जाते हैं और अहम मौकों पर विकेट निकालने में सक्षम हैं।

टीमें

सौराष्ट्र: रुचित आहिर, पार्थ भूट, युवराज चूड़सामा, हरविक देसाई, सम्मर गज्जर, अंश गोसाई, विश्वराज जडेजा, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, चिराग जानी, जय गोहिल, हितेन कंबी, प्रणव करिया, हेत्विक कोटक, प्रेरक मांकड़, अंकुर पंवार, पारस्वराज राणा, चेतन साकारिया, तरंग गोहिल

पंजाब: अभिषेक शर्मा, अनमोलप्रीत सिंह, सलील अरोड़ा, अर्शदीप सिंह, सुखदीप सिंह बाजवा, गौरव चौधरी, गुरनूर ब्रार, हरनूर सिंह, हरप्रीत ब्रार, जशनप्रीत सिंह, कृष्ण भगत, नामन धीर, प्रब्सिमरन सिंह, रमणदीप सिंह, उदय सहारण, संवीर सिंह, रघु शर्मा, शुभमन गिल।